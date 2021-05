Quali sono i segreti di Alessia Marcuzzi sulla sua splendida forma fisica, basta solo l’allenarsi? Scopriamo qualcosa in più.

Alessia Marcuzzi, bella, raggiante, simpatica e sempre attenta al suo aspetto fisico. Non si può che confermarlo visto che spesso la vediamo in tv. Ricordiamo che Alessia Marcuzzi ha condotto su Canale 5 Temptation Island, adesso è alle prese con Le Iene, ma nonostante tutti gli impegni, la bellissima conduttrice non rinuncia mai all’attività fisica e all’alimentazione sana. Scopriamo però quali sono i suoi segreti e soprattutto chi è la persona speciale che le da consigli su come mantenersi in forma.

Alessia Marcuzzi e i segreti della sua dieta

La bellissima Alessia Marcuzzi è una conduttrice televisiva, attrice, imprenditrice ed ex modella italiana di origini romane, non mai nascosto come riesce a prendersi cura di se stessa partendo dall’alimentazione fino ad arrivare alla dieta. Nel caso degli allenamenti, condivide il tutto sulla pagina Instagram che conta ben 5 milioni di follower. Alessia Marcuzzi propone un circuito di total body facile e veloce. Il tempo richiesto è di circa 20 minuti, così il suo corpo sarà tonico e perfetto. Ma sicuramente non basta solo questo, è necessario seguire una dieta sana ed equilibrata.

I segreti della sua alimentazione sono tutti di una persona molto speciale per lei, nonna Mela, nome abbreviato di Carmelina. Alessia è nata a Roma ma le sue origini affondano in Puglia.

I consigli della nonna Mela, donna di 95 anni si ispirano alla dieta mediterranea. La conduttrice segue le tradizioni antiche culinarie, dove le verdure venivano ripassate in padella, abbinate a piatti di carne, per non dimenticare dell’uovo a tegamino e perchè un bicchiere di vino rosso la sera.

Purtroppo Alessia afferma che tutti noi viviamo in regimi alimentari che escludono dalla dieta molti alimenti che sono davvero importanti, ma la lezione di nonna Mela va in senso opposto. Infatti secondo la nonna Mela è importante mangiare tutto ma senza esagerare con le quantità, altrimenti siamo costretti a limitarci a mangiare insalata e bresaola.

Inoltre la conduttrice afferma che soffre da piccola di gastrite e quindi deve prestare attenzione ad alcuni cibi, in particolar modo ai pomodori crudi e alle melanzane, ma non deve neanche sottoporsi a forte stress e nervosismo che possono incrementare il problema.

A causa della gastrite Alessia deve mangiare ogni 2-3 ore, ecco la sua alimentazione tipo. Si inizia al mattino con una colazione fatta con fette biscottate e tè o pane e olio, poi lo spuntino con mandorle o frutta. A pranzo predilige cibi proteici e verdure, mentre a merenda anche un bel gelato in particolar modo in estate. Ma a cena non riesce a rinunciare ad un bel piatto di pasta.

Il piatto preferito dalla Marcuzzi è la pasta con le zucchine, lei le cucina in questo modo. Parte le lascia in padella la restante parte cotta le frulla e poi condisce la pasta così il piatto sarà cremoso e invitante. Poi dietro tutto c’è l’idratazione, beve circa due litri al giorno scegliendo acqua dal residuo fisso basso. Anche se si concede qualche sgarro, anche se i sue due alimenti preferiti sono cioccolato e limone ma entrambi non consigliati in caso di gastrite. Ma lei prima di andare a letto o appena sveglia beve una tazza d’acqua calda con succo di limone e una foglia di alloro. Un trucchetto di nonna Mela per purificare lo stomaco e a rendere più luminosa la pelle del viso.

Insomma ecco svelati i suoi segreti di Alessia Marcuzzi.

(Fonte: OK-Salute)