Can Yaman e Diletta Leotta di nuovo insieme: scoppia la passione a Como – FOTO

Can Yaman e Diletta Leotta sono stati paparazzati di nuovo insieme! Chi li ha beccati a Como e le foto lasciano poco spazio all’immaginazione.

Can Yaman e Diletta Leotta sono la coppia del momento. I due, da quando sono stati beccati insieme per la prima volta, sono stati travolti dalle critiche. In molti, infatti, non sembrano credere nella loro relazione, accusandoli di essersi inventati tutto soltanto per poter avere una maggiore visibilità mediatica, ma non solo.

A complicare le cose è stato anche un recente scatto pubblicato dai vari giornali di gossip che immortala la bionda conduttrice dare un bacio ad un noto sportivo, insinuando che abbia tradito il bell’attore turco. Diletta ha assolutamente smentito questa versione dei fatti, affermando che quello scatto risale a molto prima che lei e Can scegliessero di iniziare questa chiacchierata storia d’amore.

A confermare che le cose tra di loro proseguono a gonfie vele, oltre alle dichiarazioni della diretta interessa, ci pensa anche il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che li ha paparazzati insieme in un lussuoso hotel di Como!

Altro che crisi di coppia, Diletta Leotta torna dal suo Can Yaman!

Sembra dunque ufficiale, ma lo era già da prima visto che Diletta aveva rotto il silenzio, che non c’è assolutamente nessuna crisi di coppia tra lei e Can Yaman, anzi! Tra loro sembra essere tornato, o forse non se n’è mai andato, il fuoco della passione.

“Tra Diletta Leotta e Can Yaman è esplosa di nuovo la passione“ è possibile leggere sul nuovo numero del settimanale. “Dopo la proposta di matrimonio e le presentazione in famiglia, il legame fra l’attore e la conduttrice si era raffreddato, ma ora eccoli in un esclusivo resort sul lago di Como per una romantica fuga d’amore“ prosegue la rivista. “Le polemiche sono ormai alle spalle” aggiunge.

“Sono al Mandarin Oriental, esclusivo hotel a 5 stelle sul lago di Como. La conduttrice ha raggiunto il resort sabato sera, dopo aver seguito per Dazn l’anticipo di campionato fra Milan e Benevento. Yaman, che fino a venerdì era a Roma, si è spostato in gran segreto e ha atteso la fidanzata in hotel. Lì hanno trascorso la domenica, mentre lunedì mattina sono tornati a Milano” conclude il servizio, mostrando gli inediti scatti che immortalano la loro romantica fuga, lontano da tutti e tutto.

Tra Can Yaman e Diletta Leotta non c’è nessuna crisi e, contrariamente a quanti molti sospettavano, proseguono la loro relazione senza dare importanza, com’è giusto che sia, alle voci che circolano sul loro conto.