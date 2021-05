Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli infiammano il web: il video dopo la doccia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono partiti per la loro prima vacanza insieme e il video sotto la doccia ha infiammato il web.

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5 al Grande Fratello Vip. I due hanno recentemente lasciato l’Italia per un viaggio in un’isola da sogno, ma non per questo motivo hanno scelto di prendersi una pausa dal mondo dei social. La coppia, infatti, tiene continuamente aggiornati i propri fedeli sostenitori, portandoli con loro in questo viaggio oltreoceano.

I fan sembrano apprezzare e non poco la scelta dei loro beniamini di portarli con sé, seppur in maniera del tutto virtuale, in quanto rappresenta un modo come un altro per essere loro vicini. Quest’ultimi, tra l’altro, hanno anche apprezzato, e non poco, l’ultima clip caricata dalla coppia sui rispettivi profili social. Una clip che li mostra intenti a muovere qualche passo di danza dopo una romantica doccia insieme.

Il video, come facilmente immaginabile, dopo pochi istanti è già diventato virale, facendo sognare tutti i fan di Giulia e Pierpaolo.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, il primo viaggio d’amore è bollente – VIDEO

Pierpaolo Pretelli insieme alla sua Giulia Salemi sono partiti insieme per una romantica fuga d’amore e si stanno godendo questi pochi giorni lontano dallo stress quotidiano e degli impegni lavorativi e non è sfuggito ai loro fedeli sostenitori quanto bene stiano in questa località che li ha ospita. Insieme appaiono più felici e spensierati che mai e il video dopo la doccia, che sta spopolando sul web, non fa altro che testimoniarlo.

Il video mostra Giulia e Pierpaolo dopo aver fatto una doccia bollente insieme, intenti a fare un bizzarro balletto per intrattenere i loro fan che non hanno potuto fare a meno di notare le bellissime forme di lei, che si intravedono dall’accappatoio che ha scelto di indossare, e il fisico scolpito di lui, che ha scelto di indossare sul suo corpo soltanto un asciugamano che copre dalla vita in giù ma agli utenti della rete è bastato per farli sognare.

Il video li ha subito rapiti e non sono di certo mancati i commenti ironici in quanto c’è già chi dopo aver visto la clip sente arrivare in maniera imminente l’arrivo della bella stagione e il relativo aumento delle temperature.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno infiammato il web e gli utenti della rete li hanno ringraziati per questa simpatica clip che li ritrae dopo una romantica doccia insieme. I due si stanno godendo dei meritati giorni di riposo dopo i numerosi impegni lavorativi degli ultimi tempi.