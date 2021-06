Il trucco labbra di Giulia Salemi è sempre molto discreto: in piena sintonia con le sue origini mediorientali, infatti, Giulia preferisce puntare tutto su uno sguardo occhi intenso e magnetico, ma come si truccano labbra come le sue?

Il trucco labbra nude è un assoluto must have della stagione attuale e si rivela un alleato preziosissimo quando si indossa la mascherina, dal momento che eventuali sbavature sono meno visibili rispetto a quelle di un trucco labbra super colorato.

Le labbra nude vengono sapientemente truccate per realizzare effetti 3D che rendano le labbra apparentemente più polpose e di grandi dimensioni e queste tecniche vengono utilizzate costantemente dalle vip e dai loro make up artist.

Le labbra nude e gloss come Giulia Salemi: ecco come si realizzano

Per realizzare questo tipo di make up, oltre alla maestria nell’applicazione di matite, rossetti e gloss, è necessaria grande abilità nella scelta di colori e prodotti da utilizzare per la creazione del trucco. Inoltre è importantissimo riuscire a non esagerare nella creazione di un effetto “plump” perché si finirebbe necessariamente per realizzare un trucco dall’effetto sgradevole e molto posticcio.

Per questo motivo, per realizzare un trucco labbra come Giulia Salemi, perfetto nelle misure, nella gestione del colore e nell’effetto 3D, è strettamente necessario realizzare uno studio preparatorio accurato.

Innanzitutto è strettamente necessario preparare le labbra con uno scrub realizzato ore prima della realizzazione del trucco. Lo scrub ideale per le labbra abbina a una delicata azione esfoliante anche delle componenti idratanti che rendono le labbra più uniformi, naturalmente morbide e semplici da truccare.

Leggi Anche => Scrub labbra fai da te: ricette per tutti i gusti!

Dopo l’esecuzione dello scrub labbra è necessario applicare una piccola quantità di crema idratante mentre le labbra sono ancora bagnate: in questo modo infatti si favorisce l’assorbimento delle sostanze nutritive contenute nella crema, assorbimento che avviene più lentamente quando invece la pelle è perfettamente asciutta.

Applicazione del primer

Dopo aver esfoliato e idratato le labbra si può passare all’applicazione dei cosmetici veri e propri. Se si intende mantenere il trucco più a lungo possibile, perché si dovrà prendere parte a un’occasione pubblica o a un evento, si potrà utilizzare il primer labbra.

Questo prodotto cosmetico svolge fondamentalmente due funzioni: la prima è quella di rendere più liscia e omogenea la superficie delle labbra, così da rendere più semplice la stesura del colore; la seconda è invece quella di rendere più duraturo il colore. Dal momento che il trucco nude non nasconde le labbra (e le loro imperfezioni), ma tende a mostrarle il più possibile, l’applicazione del primer labbra se si hanno labbra secche o piuttosto screpolate diventa un passaggio fondamentale e consigliatissimo.

Scelta dei colori e applicazione della matita

La caratteristica fondamentale del trucco labbra di Giulia Salemi e di molte altre celebrity del web, come Chiara Ferragni, è la realizzazione di una linea di contorno delle labbra con una matita dal colore identico a quello del rossetto nude che si andrà a utilizzare.

L’obiettivo è tracciare una linea di contorno esterna alla linea naturale delle labbra, in maniera da aumentarne otticamente le dimensioni. Per realizzare un trucco labbra come Giulia Salemi, cioè un make up gradevole, naturale e per nulla posticcio, è necessario tracciare la linea a pochissimi millimetri di distanza dal perimetro delle labbra, per evitare a tutti i costi l’effetto Trixie Mattel!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trixie Mattel (@trixiemattel)

Dopo aver tracciato il contorno labbra con la matita si dovrà sfumare la matita con un pennellino verso l’interno delle labbra, in maniera da ricreare il colore e la texture della mucosa della bocca e mantenere così un effetto nude ma naturale.

Applicazione del rossetto

Come già accennato, il colore del rossetto dev’essere identico al colore della matita scelta per realizzare il contorno labbra, perché l’obiettivo è dare l’impressione che le labbra non siano truccate e siano effettivamente più grandi di quello che sono in realtà.

Ci sono diverse regole per scegliere il rossetto nude più adatto alla propria carnagione basterà conoscerle e applicarle rigorosamente per evitare “l’effetto fantasma”.

Gloss e illuminante: effetto finale

Per dare l’illusione che le labbra siano più piene al centro e quindi più carnose in generale, si potrà utilizzare un pizzico di illuminante o di ombretto lucido da applicare (con parsimonia!) al centro del labbro inferiore e superiore.

Il tocco finale sarà dato da un gloss labbra nude che darà al make up una finitura lucida e brillante come quella che va per la maggiore negli ultimi mesi, soprattutto tra le donne giovani e giovanissime.

Per mantenere l’effetto gloss più a lungo e rimpolpare le labbra come se si stesse applicando una crema idratante ad hoc, il consiglio è quello di scegliere gloss labbra che contengano acido ialuronico all’interno della formulazione.