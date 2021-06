Stefano De Martino ci ricasca: beccato a Capri proprio con Lei

Stefano De Martino non sfugge all’occhio dei paparazzi che lo hanno beccato a Capri mentre era in compagnia di LEI.

Stefano De Martino è ancora una volta al centro della cronaca rosa. Il motivo? Il bel conduttore partenopeo, da quando ha terminato la sua relazione con Belen Rodriguez, si è sempre dichiarato single, ma non sono mancati gossip e indiscrezioni varie sul suo conto. In particolar modo, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, lo scorso anno è stato indicato un presunto tradimento da parte sua con Alessia Marcuzzi che sarebbe stato la causa della fine del matrimonio con Belen.

Ovviamente i diretti interessati non hanno mai confermato tale gossip, smettendo il tutto, ma oggi a distanza di un anno il gossip su loro due si è nuovamente riacceso. Il motivo? Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato in esclusiva alcune foto che li ritraggono insieme a Capri. Come direbbe Achille Lauro, Ci sono cascato di nuovo.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono stati paparazzati insieme, ma con loro c’era anche il marito di lei e il tutto sembrerebbe essere stato un incontro casuale, ma vediamo insieme che cosa rivela il settimanale a tal proposito.

Alessia Marcuzzi paparazzata con Stefano De Martino a Capri – LE FOTO

Stefano De Martino, dopo una mattinata rilassante in barca, si sarebbe recato presso un noto ristorante a Capri. Lì però ad aspettarlo non c’erano soltanto i suoi amici, ma ad un tavolo non troppo lontano c’erano anche Alessia Marcuzzi e suo marito. La coppia era a sua volta in compagnia di altre persone ed avevano deciso di riunirsi per festeggiare il compleanno di lui.

Stefano, non appena li ha visti, li ha prontamente raggiunti e salutati. Il settimanale descrive un saluto piuttosto caloroso con Paolo Calabresi, mentre coglie una nota di imbarazzo mentre De Martino saluta la bionda conduttrice. Dopo uno scambio di convenevoli, Stefano ritorna al suo tavolo con gli amici per poi tornare a salutarli poco prima di lasciare il locale. Un incontro, sembrerebbe essere questo, del tutto casuale. Anche se alcuni utenti della rete, piuttosto maliziosi, insinuano l’esatto contrario.

Una cosa però è certa: tra Stefano e Alessia non c’è assolutamente nulla. Altrimenti non si sarebbero di certo visti in compagnia del marito di lei.

Stefano De Martino, dopo di tutto, da qualche tempo si dichiara single e il suo unico amore sembrerebbe essere soltanto il figlio Santiago, che a breve vedrà nascere la sua sorellina Luna Maria, la seconda figlia di Belen avuta con il nuovo compagno Antonino Spinalbese.