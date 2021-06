“Ti amo”: Anna Tatangelo non si nasconde più, la dichiarazione d’amore più bella

Anna Tatangelo non si nasconde più e sui social ha deciso di venire allo scoperto, dichiarandosi al suo unico vero amore.

Anna Tatangelo nell’ultimo periodo ha subito una vera e propria rinascita. La cantante, infatti, dopo aver vissuto un periodo complicato, dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio e la successiva pandemia a livello globale, è riuscita ad avere nuova vita e non ha assolutamente più voglia di nascondersi, ma mostrare al grande pubblico la sua vera e più sincera essenza.

Nelle scorse ore l’interprete di Ragazza di Periferia ha scelto di venire allo scoperto, pubblicando la dichiarazione d’amore più bella di sempre. Anna ormai non ha più paura di nascondersi, per troppa timidezza o riservatezza, con la paura magari che tutto ciò che fa o dice possa essere frainteso, ma vuole farsi conoscere per quella che è davvero e questo nuovo progetto discografico, Anna Zero, segna proprio la sua rinascita non solo dal punto di vista artistico ma anche umano.

Anna Tatangelo fa la dichiarazione d’amore più bella: “Cresciamo insieme”

La più bella dichiarazione d’amore di Anna Tatangelo ovviamente non poteva non essere rivolta a lui, l’unico uomo della sua vita: Andrea. Parliamo del figlio avuto con Gigi d’Alessio, che nelle scorse ore ha raggiunto un importante traguardo, riuscendo a concludere brillantemente la prima parte del suo percorso scolastico e mamma Anna non potrebbe che essere più orgogliosa e felice per lui.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo, nuovo amore dopo Gigi D’Alessio? Lei rompe il silenzio e svela tutto

“Sei il mio ometto” ha scritto la cantante, accompagnando alla dedica un dolce scatto che li immortala insieme. “È stato emozionante oggi vederti cosí preso dagli esami, ora lo posso dire, ero più agitata di te😂!” ha aggiunto con un pizzico di ironia, senza nascondere la forte emozione provata nelle scorse ore. “A settembre arrivano le scuole medie…” ha poi aggiunto. “Stai crescendo velocemente e con te lo faccio anch’io. Ti amo tanto ❤️” ha concluso, chiarendo ancora una volta che, almeno per il momento, anche se in futuro non si sa mai visto che ha recentemente dichiarato che il suo cuore è guarito dopo la fine della storia d’amore con il cantante partenopeo, suo figlio è il suo unico vero amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo orgogliosa ha mostrato fiera il risultato che suo figlio Andrea è riuscito a portare a casa, pronto per iniziare a settembre le scuole mede. Ancora incredula, forse, di come il piccolo di casa ogni giorno che passa diventi sempre più un ometto, in grado di renderla sempre più fiera di ogni cosa e traguardo che riesce a raggiungere con la sua sola forza.