Anna Tatangelo, nuovo amore dopo Gigi D’Alessio? Lei rompe il silenzio e svela tutto

Anna Tatangelo ha trovato un nuovo amore dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio? Lei ha rotto il silenzio rivelando la verità.

Anna Tatangelo ha vissuto un periodo difficile. In particolar modo negli ultimi due anni, escludendo la pandemia che da un anno a questa parte ha piegato il mondo intero, ha dovuto rimboccarsi le maniche e scoprire una forza dentro di sé che non immaginava lontanamente di avere. La cantante, infatti, dopo 15 anni di relazione, ha detto addio a Gigi D’Alessio ed ha dovuto iniziare una nuova vita. Cominciando dal trasloco con suo figlio Andrea, nato proprio dalla storia d’amore con l’artista parntenopeo.

Anna, però, nonostante le mille difficoltà, è riuscita ad uscire da questo periodo a testa alta ed ha scelto di raccontarsi nel suo nuovo album, Anna Zero. Il pubblico, però, oltre ad essere curioso di ascoltare i nuovi brani proposti, vuole sapere se il cuore della cantante è tornato a battere per qualcuno. Anna Tatangelo si è fidanzata? In una lunga intervista rilasciata a Confidenze, la cantante ha rivelato se c’è qualcuno o meno nella sua vita.

Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo volta pagina: “Il mio cuore è guarito”

Anna Tatangelo, prima di parlare della sua vita sentimentale, ha fatto alcune dovute precisazioni. Come anticipato, infatti, per l’ex di Gigi D’Alessio non è stato affatto un periodo facile, ma nonostante tutte le avversità trovate nel suo cammino non si è mai arresa, uscendone sempre a testa alta.

“Gli ultimi due anni sono stati duri: la separazione dopo una storia durata 15 anni , il trasloco con un bambino, più la pandemi” ha esordito la cantante. “È stato un periodo tosto, ma sono soddisfatta, posso dire che ho avuto coraggio“ ha poi proseguito. “Spero che il mio messaggio arrivi chiaro e magari sia di aiuto: noi donne abbiamo una forza innata nel dna, bisogna solo riuscire a scoprirla e tirarla fuori” ha prontamente chiarito speranzosa che queste sue parole possano arrivare forte e chiaro al cuore di tutte quelle donne che la stanno ascoltando.

“Spesso si ha paura di non farcela da sole, invece si può” ha poi concluso, rispondendo anche al grande dubbio e curiosità del pubblico sulla sua vita sentimentale: “Un nuovo amore? Posso dire che il cuore si è rigenerato dopo le ferite, ma vado con calma“ ha prontamente chiarito, placando i gossip che giravano ultimamente su alcuni presunti nuovi amori.

A N N A Z E R O

Il nuovo album fuori il 28.05.21

Pre-save https://t.co/kYomM4Jw1G#annazero pic.twitter.com/snhziLPGq2 — Anna Tatangelo (@_AnnaTatangelo_) May 17, 2021

Anna Tatangelo è pronta a ricominciare da zero, come suggerisce il titolo del suo nuovo album, sperando che il suo messaggio possa arrivare forte e chiaro in tutte quelle donne che da anni seguono lei e il suo percorso nel campo della musica. Anna ha imparato sulla sua pelle che cos’è la forza delle donne e spera che loro possano capacitarsi che sono molto più determinate di quello che credono in realtà.