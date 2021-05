Hai mai visto il figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo? E’ identico a lui

Il figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è uguale al papà. Il piccolo di casa ha da poco compiuto 10 anni.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo da qualche tempo a questa parte hanno confermato la fine della loro storia d’amore. Senza lasciarsi andare più di tanto, essendo entrambi due persone estremamente riservata, sui motivi che li hanno spinti, per quanto possibile, a dividere le loro strade. Ciò che rimane del loro amore c’è e ci sarà per sempre.

Ovviamente ci riferiamo ad Andrea D’Alessio, figlio di Gigi e Anna Tatangelo. Il bambino ha da poco compiuto 10 anni e per l’occasione la cantante ha scelto di mostrare il suo volto pubblicamente, prima era solita censurarlo per non renderlo riconoscibile, ed è impossibile non notare tutta la somiglianza con il papà.

Anna Tatangelo e la dedica speciale per Andrea D’Alessio, il figlio con Gigi

Andrea D’Alessio è venuto al mondo il 31 marzo del 2010 e da poco, quindi, ha compiuto ben 10 anni e su Instagram non è potuta mancare la dedica della sua mamma, che ha deciso di mostrarlo pubblicamente per la prima volta. Prima di mostrarvi la serie di scatti pubblicati da lei, però, vediamo cos’ha deciso di scrivergli in questo giorno per lui così speciale che è stato costretto a vivere in un periodo così difficile come quello che stiamo affrontando tutti da un anno a questa parte a causa della pandemia.

“Spesso sento dire che dietro ad una donna c’è un uomo, e viceversa. Posso in realtà dire che dietro la donna che sono ci sei tu“ ha esordito la cantante sul suo profilo Instagram presentando per la prima volta il suo bambino. “Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo ne sono grata” ha poi proseguito, infatti è rimasta ricordando che è rimasta incinta quando era giovanissima ma nonostante tutto è stata ed è una buona mamma.

“Non sai quanto mi fai bene, quanta forza ed equilibrio mi dai, riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere“ ha poi proseguito, scegliendo di condividere alcuni scatti del figlio di Gigi d’Alessio. “Abbiamo passato quasi due anni pieni di cambiamenti ed ovviamente questa pandemia non é stata facile (ho ancora un viaggio insieme a Disneyland in sospeso, ma che ti prometto faremo)” ha poi confidato pubblicato. “Ma ho imparato nel tempo a trovare sempre il lato migliore delle cose e, forse, riflettendoci bene questo periodo ci ha uniti più che mai“ ha poi ammesso.

“Ci ha dato la possibilità di parlare molto e delle volte mi stupisco del tuo essere così maturo e responsabile proprio come un ometto” ha confidato. “Grazie amore mio perché sono fiera di essere la tua mamma e sono felice ogni giorno di averti nella mia vita” ha poi concluso firmandosi semplicemente Mamma.

Il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è bellissimo come loro e sembrerebbe avere anche un ottimo rapporto con gli altri figli del cantante nati dalla sua precedente relazione.