Contouring estivo: ecco gli errori da non fare sulla pelle abbronzata!

Il contouring estivo, ecco i due errori da non commettere sulla pelle abbronzata e i prodotti da utilizzare.

In estate si deve rinunciare per forza a scolpire i lineamenti attraverso la tecnica del contouring? Assolutamente no! Basterà seguire delle semplici regole e scegliere i prodotti giusti per avere zigomi sporgenti, naso più fine o un ovale più definito.

Il contouring sulla pelle abbronzata risulterà anche più semplice perché potranno essere utilizzati pochissimi prodotti e applicati in modo davvero facile.

Contouring estivo: i 2 errori da non commettere sulla pelle abbronzata

La pelle abbronzata necessiterà di essere truccata con prodotti specifici e soprattutto in tonalità ben diverse da quelle utilizzate durate la stagione fredda, ecco gli errori da non fare mai in un contouring makeup estivo:

1- utilizzare prodotti in crema

Sebbene ogni donna sia libera di scegliere quali prodotti di makeup utilizzare durante la stagione calda, i prodotti in crema per contouring, sarebbe meglio riservarli alla stagione fredda ed utilizzare prodotti in polvere pressata o libera per il contouring estivo.

Saranno perfette terre abbronzanti, blush, ciprie dalla tonalità scura o prodotti per contouring in povere organizzati in palette specifiche.

->>LEGGI ANCHE: Correggere la forma delle labbra senza chirurgia? Si fa così (e funziona!)

Perché utilizzare i prodotti in polvere

I prodotti in polvere per realizzare un contouring makeup assicureranno una maggior durata al caldo estivo e saranno anche più semplici da applicare.

2- utilizzare prodotti della tonalità sbagliata

Una volta scelti i prodotti in polvere perfetti, si dovrà scegliere la tonalità giusta, che dovrà essere leggermente più scura della base della pelle naturale che abbronzata sarà dorata e tendente o ad un sottotono rosa o giallo.

Perfette tutte le terre abbronzanti per le pelli più scure e i blush nelle tonalità più mattone per le pelli dorate ma tendente al rosa.

Una volta individuato il sottotono della propria pelle, si potranno scolpire zigomi, sguardo, ovale del viso e anche il mento, seguendo la tecnica del contouring makeup che potrà essere enfatizzata dall’applicazione di un illuminante che metterà il risalto i punti luce del volto.

->>LEGGI ANCHE: 5 rossetti per 5 occasioni d’uso: dalla spiaggia al ricevimento nuziale

Come applicare i prodotti per il makeup contouring estivo

Sia le terre che i blush in polvere pressata o libera potranno essere applicati con dei pennelli angolati, perfetti per realizzare il contouring. Applicando poca quantità di prodotto e sfumandolo in modo perfetto si potrà trovare il contrasto cromatico più naturale anche sulla pelle abbronzata.