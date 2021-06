5 rossetti per 5 occasioni d’uso: dalla spiaggia al ricevimento nuziale

Il rossetto è un elemento estremamente particolare del make up, da scegliere con cura affinché sia adeguato al contesto in cui ci troveremo.

C’è chi lo ama e chi non lo indossa proprio mai, convinta che non le doni o, semplicemente, incerta su quale sia il giusto prodotto e colore su cui puntare. Il rossetto è in effetti spesso un vero e proprio dilemma nel mondo del trucco, il più iconico e femminile dei prodotti make up è decisamente più complesso di quanto si possa credere.

A complicare ulteriormente la situazione giunge poi la gran varietà di prodotti oggi disponibili sul mercato: orientarsi tra tinte labbra, matite, rossetti, burrocacao non è in effetti semplice ma oggi proviamo a farlo sfruttando un parametro assai importante, l’occasione d’uso.

A ogni contesto infatti si può trovare il rossetto giusto: noi ne abbiamo selezionati cinque per cinque diversi momenti della vita.

A ogni occasione il suo rossetto

Il rossetto al mare – Burro cacao con spf è l’unica risposta possibile in questo contesto poiché la funzione qui non è solo estetica, donare labbra idratanti e seducenti, ma anche e soprattutto di tutela della salute: la protezione prima di tutto.

Il rossetto a un matrimonio – Qui la parola d’ordine è “lunga durata”. Eventi così importanti prevedono lunghe ore fuori casa, baci, abbracci, tante foto da fare e tante portate da superare, motivo per cui la tinta labbra è sempre la scelta migliore.

Il rossetto a lavoro – Qui l’opportunità di ricorrere a qualche ritocco lungo la giornata non manca quindi si potrà optare per il confort, un rossetto idratante che sappia dare colore e mantenere labbra impeccabili. Consigliamo di scegliere colori soft, facili da riapplicare lungo la giornata.

Il rossetto in palestra – Durante l’allenamento al make up si potrebbe anche rinunciare se però si vuole dare comunque un tocco in più al proprio look la scelta giusta potrebbe essere un lip gloss, luminoso e perfetto per creare anche da solo un look ricercato.

Il rossetto al primo appuntamento – Un momento emozionante in cui ci si vuole sentire al meglio ma al tempo stesso si vuole evitare ogni possibile ostacolo. Primo appuntamento può voler dire primo bacio e certo non si vorrà poi vedere l’altra persona con il nostro rossetto sparso ovunque sul volto. La scelta migliore potrebbe allora essere una matita labbra, colore a lunga durata ma assolutamente no-transfer

Eccoci allora pronte per tutte le occasioni, preparate a ogni evenienza. Non resta ora che sperimentare.