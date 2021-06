Simona Ventura senza trucco su Instagram: il gesto della fidanzata di Bettarini spiazza

Simona Ventura pubblica su Instagram una foto in cui si mostra senza filtri e senza trucco: gli haters attaccano, ma la fidanzata di Bettarini li asfalta.

Simona Ventura nel mirino degli haters per la foto senza trucco: Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, la difende

“Buondì a tutti voi. Oggi ci provo. Appena sveglia, sempre con il sorriso”: con queste parole, Simona Ventura ha pubblicato la foto che vedete qui in alto mostrandosi totalmente senza trucco. “Il vero coraggio è mostrarsi senza maschere. Sei una grande”, scrive un fan. “Sempre bellissima”, aggiunge una signora. Accanto ai complimenti, però, non sono mancati i commenti infelici degli haters.

“Orrende quelle sopracciglia”, scrive un hater a cui seguono altri commenti infelici. A difendere la Ventura è stata Nicoletta Larini. La fidanzata di Stefano Bettarini che, in Simona Ventura ha trovato un’alleata durante l’esperienza a Temptation Island Vip, ha zittito gli haters con un commento educato.

“Ma non vi fate ridere da sole? Ma come vi permettete di giudicare? Giudicate le vostre vite tristi e cercate di migliorarle. Non avete ancora capito. Si sa, chi commenta cose così come voi vive con lo stomaco acido perennemente e muore d’invidia ogni giorno. Imparate l’educazione che quella non fa mai male. Portate rispetto a chi non conoscete”, ha scritto la Larini.

“Il mio amore sempre più bello”, è invece il commento del compagno di Simona, Giovanni Terzi. “Amore mio”, ha risposto la Ventura.

Non è la prima volta che la conduttrice si mostra al naturale. Durante la scorsa estate, Simona aveva sfoggiato il fisico mostrandosi in costume da bagno e conquistando migliaia di like.