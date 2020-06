Simona Ventura sfoggia il fisico a 55 anni: “La mia? Una scelta forte”

Simona Ventura ha scelto di pubblicare una fotografia in costume da bagno su Instagram per lanciare un importante messaggio al popolo del web

Simona Ventura è uno dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani. La conduttrice, sul suo profilo Instagram, in queste ore ha deciso di lanciare un importante messaggio a tutto il pubblico che la segue anche sul web. In che modo?

Simona ha scelto di pubblicare uno scatto che la ritrae in costume da bagno. Una scelta coraggiosa, come sottolineato da lei stesa, in quanto si è mostrata nonostante le piccole imperfezioni.

“Sono ad Alassio, in questo periodo piuttosto particolare, e posso assicurarvi che sono fiera più che mai dei miei 55 anni” ha esordito la conduttrice, che probabilmente tornerà in tv con nuovi progetti. “La mia è stata una scelta forte, se consideriamo che viviamo in un mondo ossessionato dall’essere perfetti“ ha proseguito Simona. “Dove siamo interessati a cancellare ogni possibile difetto in superficie”.

“Io ho vissuto tutte le mie esperienze e ora, dopo tutto quello che abbiamo passato, sono finalmente serena” ha concluso la conduttrice fiera del suo corpo.

Simona Ventura ha sfoggiato il fisico a 55 anni, dando una lezione di vita e coraggio al pubblico che la segue.

Simona Ventura lancia un importante messaggio su Instagram: “Non abbiate paura”

Simona Ventura ci ha tenuto a lanciare un messaggio molto importante su Instagram, sottolineando come bisognerebbe essere fieri delle proprie imperfezioni fisiche, senza provare a raggiungere una perfezione estetiche che non esiste. Almeno in questo mondo.

“Alla mia età, pancetta a parte che è abbastanza difficile da eliminare anche perché alla fine sono una buona forchetta, faccio ancora una porca figura” ha rivelato Simona Ventura su Instagram con un pizzico di ironia, tra l’altro di recente la conduttrice ha consolato Belen Rodriguez.

“Non abbiate paura” ha concluso Simona. “Ognuno di noi possiede la sua immensa bellezza” ha aggiunto, sperando che il messaggio arrivi a destinazione.

Il messaggio ha trovato un riscontro positivo non solo tra il popolo della rete, che ha elogiato la conduttrice, ma anche tra numerosi suoi colleghi che hanno apprezzato il gesto di mostrarsi senza nessun filtro o modifico.