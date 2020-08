Simona Ventura a un passo dal matrimonio: tutto merito del lockdown

Il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi sembra ormai prossimo. Mentre tante coppie scoppiavano, loro hanno trovato la sicurezza durante il lockdown.

Simona Ventura e Giovanni Terzi non sono più dei ragazzini – almeno all’anagrafe – ma amano definirsi due quindicenni innamorati che, da quando si sono incontrati, non si sono lasciati più.

Le premesse della loro relazione non sembravano essere promettenti: tra strategie di approccio clamorosamente fallite e grosse bugie subito scoperte, Simona e Giovanni sono riusciti a costruire un rapporto solido e sereno che non ha soltanto arricchito le loro vite, ma ha addirittura vinto la sfida del secolo, quella contro il lockdown.

La vicinanza forzata dei membri di una famiglia non è sempre tutta rose e fiori, come milioni di persone hanno potuto sperimentare negli scorsi mesi, eppure Simona e Giovanni sembrano appartenere a quella ristretta cerchia di fortunati che durante il lockdown si sono scoperti più innamorati di prima. Lo hanno raccontato in una bella intervista di coppia a Chi.

Galeotto fu il lockdown: Simona Ventura vuole il matrimonio

Lei aveva appena rilasciato un’intervista televisiva a Maurizio Costanzo durante lo storico Maurizio Costanzo Show e lui era rimasto terribilmente colpito dal suo carisma e dalla sua semplicità.

Lo scrittore decide di fare quello che sa fare meglio, cioè scrivere, e di mandare alla famosa presentatrice un messaggio privato via Instagram che lei decise allegramente di ignorare.

L’amore però aveva altri progetti: Simona Ventura e Giovanni Terzi si sarebbero rincontrati mesi più tardi durante una festa da amici comuni.

Durante quell’incontro fu lei a rimanere (finalmente) colpita da lui e a passare all’attacco, con molta calma. Finita la festa lo cerò su Instagram e gli mandò un messaggio, dicendo di aver letto il suo libro. “Mi ha detto che aveva letto il mio libro e non era vero. Non lo ha letto neanche adesso. Da lì è esploso l’amore” ha dichiarato Giovanni Terzi a Chi, dimostrando di saper prendere le cose con filosofia.

Da allora le cose sono andate sempre meglio: i due si sono conosciuti e hanno scoperto di essere più compatibili di quanto si potesse sperare.

“Lei ha un grosso pregio: si sveglia ogni mattina con il sorriso. Si sveglia con la voglia di fare e con l’obiettivo di rendere felici le persone che ama. Simona è così e io sono come lei” ha dichiarato Giovanni, che non è apparso per niente provato dalla convivenza forzata, da quel “Grande Fratello” privato, come lo ha chiamato Simona.

“Abbiamo pensato che il lockdown sarebbe stato la prova del nove. Ci sono due grosse sfide che un legame può affrontare: una crisi dovuta a un tradimento e una convivenza forzata. Questa esperienza tipo Grande Fratello ci ha unito non solo come coppia ma anche come famiglia” ha detto Simona, consapevole che la sintonia tra Giovanni e i suoi figli sarebbe stato un fattore decisivo per la prosecuzione della relazione con lo scrittore.

Fortunatamente pare che in casa Ventura – Terzi regni la più totale armonia e che Simona abbia trovato finalmente l’uomo giusto dopo un passato sentimentale tormentato, a causa soprattutto dei continui tradimenti di Stefano Bettarini, di cui l’ex calciatore ha parlato anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello.

Al contrario di Stefano, Giovanni ha dimostrato di essere un uomo che ha fatto sentire Simona al sicuro: “Ora ho un uomo a cui potermi appoggiare. Lui mi ha protetta dal primo minuto e mi ha capita. Abbiamo tante cose in comune: le stesse sofferenze, siamo caduti e rinati tante volte” ha detto Simona, che ormai sembra certa di aver trovato l’uomo giuste.

Le nozze sono quindi a pochissimi passi? Per ora non c’è niente di determinato ma sembra proprio che la strada sia quella giusta e che le intenzioni ci siano tutte.