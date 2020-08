Robert Trump, fratello minore di Donal Trump, è stato ricoverato in gravi condizioni. Ancora sconosciuta la causa

Brutto momento personale per Donald Trump. Il fratello più giovane del presidente degli Usa, Robert, sarebbe infatti ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Una notizia che è stata confermata dalla stessa Casa Bianca ad ABC News dichiarando che presto lo stesso presidente fornirà personalmente altri dettagli.

Sconosciuti ad ora i motivi del ricovero. Non si sa ad esempio se Robert possa aver preso il Covid-19.

Oggi il presidente dovrebbe andare a trovare il fratello e dopo la visita si saprà con molta probabilità di più sulle sue condizioni. Già a giugno il giovane Trump era stato ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale Mount Sinai di New York