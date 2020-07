Donald Trump ha invitato gli americani a far uso della mascherina quando non è possibile mantenere le distanze sociali.

Cambio totale di rotta per Donald Trump. Dopo essersi battuto contro l’obbligo dell’uso della mascherina, il presidente degli Stati unti sembra aver cambiato idea invitando gli americani e, sopratutto i giovai ad indossarla tutte le volte in cui non è possibile mantenere le distanze sociali.

Trump, dopo aver annunciato che la situazione potrebbe peggiorare prima di migliorare, ha infatti ammesso che anche se l’idea può non piacere, la mascherina ha un peso e che pertanto va utilizzata. Guarda il video per saperne di più.