Simon Cowell nuovo manager dei Maneskin? I fan lanciano la petizione, Victoria svela la verità

Simon Cowell è il nuovo manager dei Maneskin? I fan lancialo la petizione: “Salviamoli”. Victoria De Angelis svela la verità.

Simon Cowell, l’ideatore di X Factor, colui che ha creato gli One Direction portandoli al successo mondiale, sarà il nuovo manager dei Maneskin? E’ bastata un’indiscrezione riportata dal New York Times che ha dedicato alla band romana un lungo articolo dopo la loro vittoria all’Eurovision 2021 per scatenare i rumors e la reazione dei fans.

Con la conquista dell’Eurovision 2021, i Maneskin hanno tutte le carte in regole per conquistare il mondo come sottolinea il New York Times e i numeri sono dalla loro parte. Con il brano I wanna be your slave sono entrati nella top 10 inglese conquistando il settimo posto. Il brano Zitti e buoni ha superato 110 milioni di streaming e con oltre 20 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, occupano la posizione 163 tra gli artisti più ascoltati al mondo.

Il nome di Simon Cowell come presunto, nuovo manager dei Maneskin ha scatenato la reazione dei fans che hanno anche lanciato una petizione affinchè ciò non accada. A risolvere con ironia l’enigma, tuttavia, è stata la bassista Victoria De Angelis.

Rumors su Simon Cowell come manager dei Maneskin: la petizione dei fans e la verità ironica di Victoria De Angelis

I fans dei Maneskin sono contrari a Simon Cowell come nuovo manager. I rumors sul web nati dopo l’articolo del New York Times e l’addio della band romana alla manager storica hanno spinto una parte dei fans di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan e lanciare una petizione contro Simona Cowell.

“Dato quanto accaduto durante la carriera da manager di Simon Cowell, chiediamo alla band Maneskin, vincitrice dell’Eurovision 2021, di rivisionare la scelta. Chiediamo dunque alla band di essere prudente,di non lasciarsi trasportare dai piani futuri preannunciati dal nuovo manager,ma di rivisionare la scelta del cambiamento della casa discografica”, si legge nel testo che accompagna la petizione che è stata firmata da 375 persone.

A risolvere l’enigma del manager ci ha pensato la bassista Victoria De Angelis che, tra le storie di Instagram, ha svelato l’identità del manager scelto dai Maneskin e che potete vedere nella foto qui in basso in cui svela che il nuovo manager sarà la sua cagnolina Chili.