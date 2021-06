Maneskin, l’annuncio che spezza i cuori dei fans: nessuno ci vuole credere

I fans dei Maneskin in lacrime dopo l’annuncio di Marta Donà, la manager storica della band di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

I Maneskin lasciano ufficialmente la manager storica Marta Donà e la sua agenzia LaTarma Management. L’annuncio arriva pochi giorni dopo il trionfo all’Eurovision 2021 e dopo gli importanti successi che stanno conquistando a livello mondiale. Ad annunciare il divorzo, con un post pubblicato su Instagram, è stata la stessa Marta Donà.

L’annuncio della manager ha spezzato i cuori dei fans dei Maneskin che, oltre ad essersi affezionati a Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, si erano legati anche a Marta Donà, ringraziandola per l’affetto con cui ha seguito la carriera dei loro beniamini.

Sui social, così, sono tantissimi i fans dei Maneskin che si chiedono il motivo del divorzio.

Divorzio tra i Maneskin e la manager Marta Donà, l’annuncio rattrista i fan: “Quattro anni indimenticabili. Ci dispiace tanto”

“Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”: con queste parole e la foto che vedete qui in alto, scattata la sera della finale dell’Eurovision 2021 durante la quale i Maneskin hanno conquistato il tetto d’Europa, Marta Donà ha annunciato la fine della collaborazione con Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.



Marta Donà e la LaTarma Management avevano cominciato a seguire i Maneskin con X Factor. In quattro anni hanno conquistato l’Italia e l’Europa portando a casa importanti riconoscimenti. L’annuncio di Marta Donà ha spiazzato i fans che non si aspettavano di dover leggere, un giorno, le parole della didascalia.

“Allucinante. Mi dispiace tanto. Non lo meriti”, scrive un utente sotto il post. “Grazie di questi quattro anni indimenticabili”, aggiunge un altro. E ancora: “Non ci voglio credere”, “Una notizia che non avrei mai voluto leggere 💔 mi piange il cuore… grazie Marta, davvero”, “Ragazzi ma cosa avete fatto”.

L’annuncio di Marta Donà arriva poche ore dopo l’annuncio del ritorno in studio per lavorare al nuovo album. Questa mattina, infatti, Damiano, Victoria e Thomas, con la foto che vedete qui in basso, hanno annunciato l’inizio del lavoro per la scrittura del nuovo album.

I fans, ora, aspettanodi conoscere le motivazioni della decisione.