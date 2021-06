Stefano Accorsi ha da poco compiuto cinquant’anni e non nasconde nessuna delle sue rughe. Riesce a essere perfettamente a proprio agio nei suoi panni umani e attoriali e ha conquistato donne bellissime nella sua vita. Cos’è allora che lo tortura un po’?

Classe 1971, Stefano Accorsi ha tutte le caratteristiche del Bolognese D.O.C., cioè un carisma strepitoso, una simpatia travolgente e una grande capacità comunicativa, senza dimenticare naturalmente una vera e propria passione per i motori che si porta dietro da quando era ragazzo e che ha voluto celebrare con una torta molto particolare in occasione dei suoi 50 anni.

Anche la passione per il teatro e la recitazione arrivarono durante l’adolescenza: appena dopo la maturità, conseguita nel 1989, Stefano si è iscritto alla Scuola di Teatro Alessandra Galante, di Bologna. Nel frattempo però aveva già mosso i primi passi nel cinema d’autore italiano: Pupi Avati lo aveva scritturato per il film fratelli e sorelle, uscito nelle sale nel 1991. Appena diplomato entrerà nella Compagnia del Teatro Stabile di Bologna ma approda anche nel settore pubblicitario.

Il vero successo però arrivò con i film della seconda metà degli anni ’90. Nel 1996 partecipa a Jack Frusciante è Uscito dal Gruppo, nel 1998 è tra i protagonisti di Radio Freccia (film che vide il debutto di Luciano Ligabue sulla sedia del regista) e L’Ultimo Bacio (con Claudio Santamaria e Giorgio Pasotti).

I due attori sono rimasti buoni amici di Accorsi, molto unito anche a un altro vero e proprio gigante della sua generazione di attori: Pierluigi Favino.

In tempi più recenti però Stefano non ha abbandonato l’abitudine al successo: nel 2016 ha recitato al fianco della bellissima Matilda De Angelis nel film Veloce come il Vento.

La vita privata di Stefano Accorsi e quella “famiglia diffusa”

All’apice della sua carriera Stefano Accorsi ha anche attraversato uno dei momenti più felici dal punto di vista sentimentale: l’attore aveva infatti cominciato quella che sarebbe diventata una lunga e solida relazione con la modella Laetitia Casta.

La Casta è stata una delle icone della moda più famose dei primi duemila e sfilò per le più famose case di moda del mondo.

I due si conobbero nel 2003 e all’epoca erano al top assoluto della notorietà: bellissimi e famosi hanno costituito fin da subito una delle coppie più amate dai giornali patinati.

A dimostrazione però che la storia d’amore tra l’attore e la modella non era una storia di poca importanza arrivarono due figli, rispettivamente nel 2006 e nel 2009, a cui sono stati dati i nomi di Athena e Orlando.

I due non si sposarono mai, ma Stefano Accorsi ha sempre descritto la separazione che avvenne nel 2013 come equiparabile a un vero e proprio divorzio.

L’attore successivamente ha raccontato di aver fatto letteralmente di tutto per evitare la separazione ma che, sul lungo periodo, non c’è stato nulla da fare e, da alcune dichiarazioni rilasciate dalla modella pare che sia stato lui a troncare il rapporto.

Comunque, appena due anni dopo la separazione Stefano Accorsi conosce una ragazza di 20 anni più giovane di lui e se ne innamora. Si chiama Bianca Vitali ed è figlia di un famoso giornalista. I due si sposano rapidamente nel Novembre 2015, nonostante la recente fine (per lui) di una relazione durata 10 anni.

Anche Laetitia ha poi trovato la felicità, sposandosi nel 2017, anno in cui nasce il terzo figlio di Stefano, Lorenzo. Nel 2020, in piena pandemia, nascerà infine Alberto.

Apparentemente, quindi, Stefano Accorsi è stato in grado di crearsi una nuova famiglia accanto a una compagna bella e giovanissima che gli ha già dato due figli. Nonostante questo, però, c’è qualcosa che turba profondamente l’attore.

I suoi due figli maggiori infatti vivono con la madre in Francia e sono costretti a fare la spola tra la Francia e l’Italia per vedere il papà.

A causa della Pandemia di Coronavirus ovviamente gli spostamenti sono diventati molto più difficili negli ultimi mesi, e forse proprio a causa di questo Stefano ha sentito più che mai la mancanza di Athena e di Orlando.

I paparazzi hanno infatti recentemente beccato l’attore in lacrime mentre salutava i figli che stavano per prendere l’aereo e tornare dalla madre dopo un periodo trascorso con lui in Italia. Purtroppo, la ferita che non guarisce.

Nome d’arte: Stefano Accorsi

Nome: Stefano Lelio Beniamino Accorsi

Data di nascita: 2 marzo 1971

Segno Zodiacale: Bilancia

Città di nascita: Bologna

Altezza: 178 cm

Peso: 73 kg