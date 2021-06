Ciglia finte: il metodo e i consigli per farle durare di più!

Le ciglia finte sono un accessorio che regala grande fascino e a cui difficilmente si rinuncia. Scopriamo come farle durare di più e mantenerle sempre perfette e pronte all’uso!

Avere delle ciglia lunghe e folte non è sempre un dono naturale, per questo ogni giorno sono moltissime le donne che si rivolgono a professionisti del settore per sottoporsi a trattamenti come l’extension o la laminazione.

Ma per chi non ama trattamenti invasivi le ciglia finte rappresentano senza dubbio la scelta più semplice ed economica, che però nella maggior parte dei casi, forse per inesperienza si risolvono in una sola applicazione.

Le ciglia finte invece, si dovrebbero e si possono utilizzare più volte, seguendo dei consigli ed un metodo infallibile utilizzato da molte star, modelle e professionisti del makeup e dello spettacolo.

Potrete acquistare delle ciglia finte di qualità avendo la certezza che saranno vostre alleate di bellezza per diverse applicazioni!

Ciglia finte: ecco come farle durate più a lungo e mantenerle sempre impeccabili

Per assicurare una buona durata per un paio di ciglia finte per prima cosa si dovrà scegliere di acquistare un prodotto professionale e di grande qualità, escludendo tutte quelle ciglia finte economiche che tra l’altro non assicurano neanche un risultato piacevole.

Una volta scelte le ciglia finte più adatte all’effetto che vogliamo ottenere, quindi più folte, più lunghe, più naturali, drammatiche o frastagliate, si potranno applicare e poi mantenere per diverse applicazioni, scopriamo come.

Ciglia finte: come rimuoverle dagli occhi e detergerle

La prima cosa da fare dopo averle rimosse dagli occhi, sarà quella di detergerle in modo perfetto e poi conservarle proteggendole.

Ecco il metodo più indicato per pulirle e conservarle illustrato in un video tutorial molto esaustivo di ‘DabyNylamakeup‘.

In questo video, avete imparato come detergere le ciglia finte dalla colla residua, dal makeup come pettinarle e rimetterle in piega e anche come conservarle per l’utilizzo successivo. Ci si accorgerà da se quando sarà ora di gettarle via per comprarne delle nuove!