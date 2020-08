Extension ciglia: prezzo, materiali, durata e controindicazioni

Sguardo intenso, sexy e da cerbiatta ma stanca del mascara? Tutti i segreti per avere ciglia folte grazie alle extension. Ma quanto costa una seduta di fake lashes? E soprattutto quanto durano? Scopriamolo insieme.

Sguardo intenso e magnetico. Le extension ciglia sono una fantastica invenzione che sta spopolando negli ultimi anni.

Le extension ciglia, definite anche fake lashes esistono di svariate misure, dimensioni, forme, texture e tecniche e sono delle valide sostitute al mascara. Ma guardiamo insieme quanto costa applicarle e mantenerle.

Ciglia finte: prezzo, durata e controindicazioni

APPLICAZIONE

Prima di procedere con l’applicazione delle ciglia bisogna analizzare bene l’occhio e le ciglia naturali della persona. Questa fase è molto importante per determinare la lunghezza e la tipologia di fake lashes da utilizzare.

Le ciglia vengono applicate con colla cosmetica. Il trattamento si fa ad occhi chiusi e da sdraiati e solitamente per dividere le ciglia superiori da quelle inferiori si usa un patch. Si passa successivamente alla fase di applicazione dove grazie all’ausilio di una pinzetta le ciglia vengono attaccate.

TECNICHE DI APPLICAZIONE

Per avere uno sguardo irresistibile e ciglia perfette possiamo distinguere tre principali tecniche di applicazione:

laminazione ciglia o allungamento : non viene applicata nessuna ciglia finta. La laminazione permette di allungare tramite un trattamento specifico le proprie ciglia naturali donando lunghezza e definizione.

: non viene applicata nessuna ciglia finta. La laminazione permette di allungare tramite un trattamento specifico le proprie ciglia naturali donando lunghezza e definizione. extension one to one : consiste nell’applicazione di ciglia una ad una. Questa tecnica è la più indicata per l’ottenimento di un effetto naturale anche se prevede una procedura di applicazione più lunga.

: consiste nell’applicazione di ciglia una ad una. Questa tecnica è la più indicata per l’ottenimento di un effetto naturale anche se prevede una procedura di applicazione più lunga. extension 3D o 4D : definita anche l’infoltimento ciglia che consiste nell’inserimento di ciuffetti di ciglia insieme (un ventaglio).

: definita anche l’infoltimento ciglia che consiste nell’inserimento di ciuffetti di ciglia insieme (un ventaglio). extension 6D: definito come il metodo russo è quello dall’effetto più “strong” e che conferisce il massimo volume.

PREZZO E MATERIALE

Si sa, per chi bella vuole apparire al prezzo non deve guardare. Anche se il detto non era esattamente così, bisogna comunque ricordare che qualunque trattamento e tecnica scegliate per intensificare il vostro sguardo dovete tenere sempre a mente che parliamo di pratiche costose.

Il prezzo tuttavia varia in base a determinati fattori: in base al trattamento prescelto, più la tecnica utilizzata è strong più ne aumenta il costo; in base al materiale utilizzato (ciglia sintetiche costano meno di ciglia naturali come pelo di visone o seta); infine in base a chi svolge il trattamento (solitamente mani più esperte e rinomate chiedono di più).

Fatta questa piccola premessa, possiamo ammettere che il prezzo varia dai 50 ai 300 euro! Ma non preoccupatevi i trattamenti hanno una durata media di 4-5 settimane. I ritocchi invece costano meno.

CONTROINDICAZIONI

Le ciglia finte non sono adatta a tutte le persone e a tutti gli occhi! Alcuni individui infatti potrebbero essere ipersensibili. Tra le controindicazioni possiamo trovare: occhi gonfi, pruriti.

Possibili anche delle conseguenze dal punto di vista estetico: col tempo, infatti, potrebbero verificarsi dei cambiamenti nell’evoluzione delle ciglia e questo renderebbe difficile pettinarle o dare l‘effetto desiderato.

COSA FARE DOPO L’EXTENSION?

Non bagnare gli occhi con l’acqua per 48h dopo l’applicazione;

Non utilizzare prodotti di make-up maschera ivi compreso;

Non utilizzare struccanti, acqua micellare o sostanze oleose sugli occhi.

Visualizza questo post su Instagram TODAY’S MOOD 😒 #random Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 17 Ago 2019 alle ore 3:59 PDT

L’extension ciglia è un metodo semi-permanente adatto a chi si è stancato di cercare rimedi cosmetici e che permette di avere ciglia lunghe lunghissime con il minimo sforzo e impegno.