Seat Music Awards 2020, edizione straordinaria il 2 e il 5 settembre all’Arena di Verona

Seat Music Awards 2020: la musica si riaccende il 2 e il 5 settembre all’Arena di Verona, edizione straordinaria per i lavoratori del mondo dello spettacolo. Oltre 50 gli artisti coinvolti.

Per il secondo anno consecutivo, SEAT Italia è partner d’eccezione e title sponsor dell’evento grazie alla partnership con Rai Pubblicità. Per la prima volta i premi saranno dedicati simbolicamente a tutti coloro che vivono grazie alla musica e allo spettacolo.

Ed è così che i “Premi della Musica” diventano i “Premi DALLA Musica”, un riconoscimento a tutti i musicisti e ai lavoratori del dietro le quinte che, sono stati svantaggiati da questa situazione tragica che l’Italia e tutto il mondo ha subito a causa del coronavirus e che, adesso piano piano sta per rifiorire.

In questo particolare periodo storico sono stati tanti gli artisti impegnati affinché fosse riconosciuta la categoria a rischio dei lavoratori dello spettacolo, fra i tanti possiamo citare Fiorella Mannoia e Alessandra amoroso che hanno fatto un appello chiedendo al Governo di tutelare tutti quei lavoratori dello spettacolo che nel decreto Cura in Italia.

L’allarme coronavirus ha inoltre costretto alla cancellazione e al rinvio di innumerevoli concerti e anche del Festival di Sanremo 2021 ha sentito sulla sua pelle variazioni sulla messa in onda a causa del Covid-19.

I SEAT Music Award 2020: “i premi DALLA musica”

Insomma la situazione non è stata prettamente rosea in questo momento di crisi globale. Per questo motivo in diretta dall’ARENA DI VERONA, il 2 e 5 settembre i SEAT MUSIC AWARDS andranno in onda in prima serata su RAI 1, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e oltre alla presenza del pubblico vedranno oltre 50 artisti alternarsi sul palco nel corso delle due serate.

Sarà un modo per riportare la musica al suo naturale splendore, ricordando le emozioni dei concerti e per ridare al palco, alle luci, ai suoni e ai colori la loro giusta collocazione.

Ma l’evento non finisce qui! Ci sarà infatti anche un terzo speciale appuntamento dei SEAT MUSIC AWARDS, in onda il 6 settembre alle ore 16 su Rai1 intitolato “SEAT Music Award- Viaggio nella musica”, condotto in modo inedito da Nek.

Una veste insolita per il cantante, ma che sicuramente ci riserverà tante sorprese.

Inoltre, il ricavato dalla vendita dei biglietti verrà destinato al fondo “COVID 19 – Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub con il supporto di Spotify e promosso da FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana.

Non resta che aspettare di scoprire chi saranno i 50 artisti impegnati.