La laminazione delle ciglia è un trattamento ancora non molto diffuso in Italia che regala ciglia lunghe, incurvate, forti e nerissime permettendo l’eliminazione dell’utilizzo del mascara.

La laminazione delle ciglia è un trattamento americano che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Una tecnica che regala alle ciglia naturali un aspetto davvero meraviglioso. Una volta trattate infatti le ciglia resteranno sempre perfettamente colorate, incurvare e folte senza il bisogno di ricorrere all’extension di cui moltissime donne usufruiscono negli ultimi anni o all’applicazione del mascara.

Le ciglia vengono nutrite con sostanze naturali come la cheratina e sottoposte ad altri trattamenti con risultati strabilianti.

Come funziona la laminazione delle ciglia

La laminazione o Lash lift rappresenta un trattamento innovativo attraverso il quale le ciglia naturali vengono rese forti, spesse, nere ed incurvate per circa 8 o 10 settimane. Una permanente alle ciglia che le rende bellissime, lucenti e tinte in modo naturale tanto da regalare un effetto mascara.

In pratica le ciglia vengono sottoposte ad una permanente alla cheratina per cui ritrovano corpo, lucentezza e vengono incurvate in base alla tipologia dell’occhio e di ciglia naturali sulle quali si va a lavorare. Ecco come avviene il trattamento.

Per prima cosa l’operatore applicherà un cerotto in silicone sotto l’occhio per proteggere la zona così delicata. L’occhio dovrà essere perfettamente struccato. Poi si applica una soluzione emolliente per circa 5 minuti e viene poi applicato un prodotto incurvante. In seguito si passa la tinta per le ciglia scelta dalla cliente. Per finire si applicherà un olio nutriente ed idratante.

Il trattamento di laminazione dura circa un’ora e non ha particolari controindicazioni tranne una piccola irritazione che potrebbe verificarsi ma che di norma scompare nelle 24 ore successive al trattamento. Se si hanno particolari patologie dell’occhio, sarà bene consultare un medico oculista prima di sottoporsi al trattamento di laminazione delle ciglia.

