Rossetto nude: quali tonalità scegliere sulla pelle abbronzata

I rossetti nude sono sempre molto amati. Ecco quali tonalità e tipologie scegliere da applicare sulla pelle abbronzata.

Un rossetto nude è per sempre e le donne che amano vestire i propri sorrisi con tonalità delicate, ricercate ed eleganti lo faranno in ogni occasione e in ogni stagione.

Durante la stagione calda, come per la base viso che prevede prodotti di una tonalità più adatta alla pelle dorata, anche per le labbra, i rossetti dovranno essere scelti tra le tonalità che più si adattano a spiccare su una pelle abbronzata.

Rossetti nude in estate: ecco cosa evitare assolutamente!

Se amate i rossetti nude, durante l’estate, se siete abbronzate, dovrete assolutamente evitare tutte le tonalità chiarissime con un sottotono particolarmente rosa o chiaro, questo perché regalerebbe un contrasto cromatico tutt’altro che piacevole tra labbra e resto del viso.

Da evitare anche tutte le tonalità che regalano un effetto troppo ‘correttore’ non adatte ad esaltare la luminosità e il colore caldo dell’abbronzatura.

Anche i rossetti troppo opachi non renderanno giustizia ad un viso colpito dai raggi del sole questo perché questa tipologia di rossetti regala davvero poche sfaccettature di colore e pochissima luminosità.

Rossetti nude: quali tonalità e tipologie di prodotti scegliere per una pelle abbronzata

Se siete fan della tintarella e dei rossetti nude, non potrete far altro che scegliere delle formulazioni idratanti e luminose. Perfetti anche i gloss, pratici e sempre di grande effetto.

Dopo aver scelto il rossetto preferito, sarà la tonalità a fare la differenza. Via libera a tutti i nude dai sottotono caldi, sia rosati, pescati o delicatamente tendenti al corallo o all’arancio.

Queste colorazioni vibranti, sapranno rendere il makeup labbra perfetto con la pelle dorata, raffinato perché nei toni nude e soprattutto molto femminile.

Rossetti nude: ecco la tecnica per applicarli in modo perfetto ed ingrandire le labbra

Chi ama il rossetto nude, ama anche labbra carnose e vellutate per questo abbiamo pensato di consigliarvi un video tutorial della beauty blogger Adriana Spink seguendo il quale potrete imparare a realizzare un vero e proprio lip contouring che vi permetta di applicare il vostro nude preferito creando l’illusione di labbra più grandi!

Non vi resta che sfoggiare il vostro più bel sorriso in questa estate che speriamo sia indimenticabile!