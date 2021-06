Ricostruzione unghie in gel: i consigli per farla durare più a lungo e sempre impeccabile!

La ricostruzione unghie in gel è uno dei trattamenti di bellezza più richiesto. Ecco come farla durare più a lungo e come proteggerla.

La ricostruzione unghie in gel è senza dubbio un tipo di manicure che permette a qualsiasi donna di avere delle mani sempre belle con unghie laccate alla perfezione e questo è un particolare davvero importante per chi tiene all’aspetto delle proprie mani che da sempre, rappresentano un vero e proprio ‘biglietto da visita’ per una donna.

Una volta eseguito questo particolare trattamento di bellezza per la unghie però, come fare ad arrivare all’appuntamento successivo con l’onicotecnica di fiducia, con unghie sempre perfette? Scopriamo tutti i consigli per far durare la ricostruzione unghie in gel più a lungo possibile.

Ricostruzione unghie in gel: ecco come farla durare a lungo ed impeccabile fino all’appuntamento successivo

Avete appena eseguito un trattamento di ricostruzione unghie e avete paura che le unghie si rovinino prima del tempo? Come sempre, affidarsi a tecnici professionisti e a prodotti di alta qualità dovrebbe scongiurare ogni possibile problematica, nonostante ciò, ci sono delle piccole regole e dei consigli che se seguiti in modo scrupoloso vi permetteranno di sfoggiare unghie perfette e bellissime per moltissimi giorni, scopriamo quali:

1- Occhio alla lunghezza!

Come vi abbiamo precedentemente consigliato per lo smalto semipermanente, anche nel caso della ricostruzione unghie in gel, sarà il caso di contenere la lunghezza per aumentarne la durata. Un unghia medio lunga infatti, risulterà meno delicata e sottoposta a meno stress quotidiano rispetto ad un unghia molto lunga che dovrà fare i conti con microtraumi causati dall’utilizzo di cellulari, pc o durante le semplici attività quotidiane riservate quasi sempre al mondo femminile.

2- Evitare l’acqua

Sarebbe bene evitare di esporre per troppo tempo le unghie all’acqua perché questo potrebbe provocare un distacco precoce della ricostruzione in gel.

3- Attenzione ai detersivi

Nel caso si utilizzino detersivi, solventi, candeggina e altre soluzioni detergenti per la casa, si dovranno sempre indossare dei guanti protettivi, e questo anche per salvaguardare la bellezza e la salute dell’epidermide.

4- Stop all’onicofagia!

Molto spesso le persone che ricorrono alla ricostruzione in gel delle unghie lo fanno per interrompere il brutto vizio di mangiarle, ma una volta eseguito il trattamento in gel, si ritrovano a mordicchiare anche le unghie ricostruite. Inutile specificare quanto questo sia dannoso per le unghie che hanno subito questo particolare e delicato trattamento di bellezza.

5- Lavori manuali

Premesso che l’utilizzo di prodotti chimici dovrebbe sempre essere praticato indossando guanti protettivi, anche durante le attività quotidiane la ricostruzione unghie in gel potrebbe essere messa a dura prova.

Una donna creativa infatti potrebbe ritrovarsi impegnata nella realizzazione di manufatti, nell’apertura di recipienti e in tutti questi casi sarà bene perdere l’abitudine di utilizzare la punta delle unghie ma i polpastrelli.