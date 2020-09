Pennelli e spugnette per il trucco: come detergerli e disinfettarli

L’igiene dei pennelli e delle spugnette per il trucco è importantissima. Scopriamo ogni quanto andrebbero puliti e come pulirli in modo efficace.

Il trucco è una grande passione che nei tempi dei social sta diventando popolare anche tra le giovanissime che ogni giorno si ritrovano alle prese con video tutorial e makeup da realizzare, ma la salute? Alla salute ci si pensa davvero poco, soprattutto per quel che riguarda quella della nostra pelle che è strettamente legata allo stato dei pennelli e delle spugnette che ogni giorno utilizziamo per farci belle.

I pennelli e le spugnette sono degli indispensabili strumenti di fascino e bellezza, ma rappresentano un importante veicolo di infezioni, soprattutto se si scambiano con altre persone. Dato per assunto che i pennelli e le spugnette per il makeup dovrebbero essere ad uso strettamente privato, scopriamo ogni quanto andrebbero lavati, come lavarli e che prodotti utilizzare.

Pennelli e spugnette per il trucco: ogni quanto andrebbero lavati

I pennelli e le spugnette per il trucco andrebbero lavati spesso, alcuni ad ogni utilizzo. Di media gli strumenti per il makeup andrebbero detersi alla perfezione almeno una volta a settimana ma alcuni di loro, come le spugnette in silicone per applicare prodotti liquidi come fondotinta, correttori e primer, andrebbero detersi ad ogni utilizzo, così come i pennelli dedicati all’applicazione di prodotti semi liquidi come quelli per la base, fondotinta, correttore e primer.

I prodotti semiliquidi a differenza delle polveri, presentano una texture più deteriorabile esposta all’aria e dunque, applicati sul pennello o sulla spugnetta e lasciati li a stazionare fino al giorno dopo, diventerebbero l’habitat naturale di germi e batteri che poi passerebbero sull’epidermide durante l’utilizzo successivo.

Un particolare da non sottovalutare, soprattutto se si ha una pelle con tendenza acneica o con dermatiti. I pennelli da polvere e anche le spugnette in velluto per la cipria, potranno resistere qualche giorno ma a fine settimana andranno puliti con cura anche loro.

Come detergere i pennelli e le spugnette per il trucco

Per detergere alla perfezione i pennelli e le spugnette per il trucco si dovranno utilizzare acqua e detergente specifico per pennelli o uno neutro che possa pulire senza condizionare le setole dei pennelli naturali o sintetiche che siano.

Basterà bagnare il pennello o la spugnetta, distribuire una piccola nocciolina di detergente su essi e procedere con un massaggio delle setole e delle spugnette che cominceranno a tirar fuori pigmenti come non fossero mai stati lavati. Tutto quei residui di prodotti, sarebbero finiti sulla nostra pelle!

Bisognerà massaggiare fino a quando i residui di pigmenti colorati non emergeranno più dalle setole e dalle spugnette, risciacquando con cura fino a quando l’acqua non risulterà limpida.

I pennelli e le spugnette andranno posti ad asciugare all’aria e lontano da fonti di calore. Molto molto importante sarà porre i pennelli in orizzontale su uno o più strati di carta assorbente che possa accogliere l’acqua in eccesso. Messi ad asciugare in verticale, magari un un porta pennelli, non è un’operazione corretta poiché l’acqua in eccesso scivolerebbe alla base delle setole creando una proliferazione batterica.

Quali prodotti utilizzare per detergere i pennelli e le spugnette per il trucco

Esistono in commercio molti prodotti studiati per lavare pennelli e spugnette per il makeup, ma in mancanza di questi prodotti, si potrà utilizzare un detergente neutro e delicato, magari addizionato di sostanze antibatteriche come l’olio essenziale di tea tree oil o l’olio essenziale di timo, perfetti anche quelli per l’igiene intima.

Anche il sapone di marsiglia naturale si è dimostrato ottimo per la detersione dei pennelli e delle spugnette per il trucco, esso deterge in profondità senza andare a rovinare questi preziosi strumenti di bellezza.

Pulire i pennelli e gli altri strumenti con cui ogni giorno si realizzano dei bellissimi makeup è davvero importante per la nostra bellezza ma soprattutto per la salute della nostra pelle.