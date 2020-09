Pennelli per il trucco: quali scegliere, come mantenerli, le marche da acquistare

I pennelli sono lo strumento principale con cui applicare il makeup. Quali scegliere, come mantenerli, le marche da acquistare e i video tutorial.

Come nelle migliori discipline artistiche il pennello è lo strumento chiave del makeup. Pennelli per la base, per il trucco occhi, per l’illuminante, per sfumare, per definire e disegnare, un universo immenso di prodotti dove chi si approccia potrebbe davvero entrare in confusione.

Sono davvero molte le tipologie di pennelli per il makeup, di diversi materiali, forme e soprattutto qualità. Scopriamo come sceglierli, mantenerli, le migliori marche da acquistare dal brand ‘de luxe’ al più economico e i video tutorials per imparare ad utilizzarli.

Pennelli per makeup: come e quali scegliere

Il pennello per il makeup è uno degli strumenti indispensabili per truccarsi ma spesso di fronte a tante offerte commerciali si viene attirati in confusione senza aver idea di quali siano davvero necessari alla tipologia di makeup che applichiamo ogni giorno per ottenere un risultato perfetto.

Anche il prodotto di makeup più costoso non potrà essere valorizzato senza un buon pennello da makeup con cui essere applicato. Ma scopriamo quali debbono essere le caratteristiche di un buon pennello per makeup.

Il pennello per il trucco deve avere una caratteristica principale, quella di prelevare il prodotto di makeup al quale è destinato senza catturarne troppo e senza rilasciarne troppo nell’ambiente. Questo particolare non è da sottovalutare anche dal punto di vista economico. Un pennello che tende ad assorbire più prodotto del necessario infatti consumerà precocemente la quantità di prodotto presente nella confezione.

Ma quali sono i pennelli da scegliere? Marche a parte, i pennelli per il makeup sono davvero diversi e secondo gli esperti, non ci si dovrebbe lasciare influenzare dal brand più blasonato e costoso, ma scegliere il pennello secondo alcune caratteristiche importanti come il tipo di pennello e il materiale con cui sono realizzate. Le setole non devono essere troppo rigide ma nemmeno troppo morbide.

Nel primo caso si rischierebbe di irritare inutilmente la pelle e nel caso in cui si presentassero troppo morbide, non riuscirebbero a catturare la quantità giusta di prodotto. I pennelli possono essere in setole naturali o sintetiche, inutile sottolineare che i pennelli in setole naturali si presentano come il prodotto più costoso ma non esclusivamente il migliore. I pennelli con setole sintetiche al contrario, rappresentano una delle scelte preferite, sia dal punto di vista pratico che economico regalando ottimi risultati nell’applicazione del makeup.

Per chi volesse acquistare dei pennelli per il makeup, le offerte di kit completi sono davvero molte, ma davvero è necessario acquistare un kit completo o sarà utile acquistare dei pennelli singoli per ogni esigenza? Sicuramente ricevere in dono o regalarsi un kit di pennelli per il trucco è qualcosa di molto gratificante, ma se si vuole procedere con l’acquisto di pennelli singoli, specifici per varie tipologie di trucco, si dovranno rispettare alcune caratteristiche.

Il pennello per il fondotinta liquido

Il pennello per il fondotinta si presenta solitamente a ‘lingua di gatto’, perfetto per assorbire la giusta quantità di fondotinta e per applicarlo senza imperfezione.

Il pennello per il fondotinta minerale o per la cipria

Il pennello per applicare il fondo minerale o la cipria, in particolare la polvere di riso, dovrà presentare delle setole molto fitte e corte, perfetto il pennello Kabuki.

Il pennello da blush o da cipria

Il pennello da blush o da cipria, presenta delle setole morbide, fitte e un poco più lunghe del kabuki. Perfetto per applicare il blush e la cipria sul viso controllando la quantità di prodotto.

Il pennello per applicare l’ombretto

Il pennello per applicare l’ombretto si presenta con setole corte e fitte perfetto per prelevare il prodotto e applicarlo sulla palpebra.

Il pennello da sfumatura

Il pennello da sfumatura, si presenta con le setole lunghe e morbide, perfetto per sfumare l’ombretto applicato e creare degli effetti cromatici di grande effetto.

Il pennello angolato

Il pennello angolato è perfetto per l’applicazione di eyeliner, o per sfumare una riga decisa di matita per occhi.

Il pennello per le labbra

Il pennello per le labbra, si presenta con setole lunghe e affusolate, perfetto per applicare il rossetto in modo preciso e sfumarlo.

Come mantenere i pennelli del makeup

I pennelli per il makeup andrebbero per prima cosa conservati in un astuccio rigido o comunque in modo che le setole non si pieghino o spezzino. Una volta a settimana andrebbero lavati con un detergente neutro o con un prodotto specifico per i pennelli del makeup, ottimo anche il semplice sapone di marsiglia capace di eliminare ogni traccia di makeup in modo naturale.

Per quanto riguarda l’asciugatura dei pennelli, essa non dovrà mai avvenire con la punta del pennello rivolta verso l’alto, questo perché l’acqua in eccesso trattenuta dalle setole, scivolerebbe all’interno del pennello producendo un processo di fermentazione batterica.

I pennelli andrebbero adagiati su di un piano, magari sopra della carta assorbente e lasciati asciugare all’aria lontano da fonti di calore.

Le migliori marche di pennelli per il makeup da acquistare

Sono molti i brand di makeup che producono e commercializzano kit di pennelli o pennelli singoli, ecco le principali facilmente reperibili negli store del brand o on line.

Tutti questi pennelli possono essere acquistati in kit completo o singolarmente per creare un proprio set di pennelli per il makeup personalizzato che risponda alle esigenze di ogni donna.

Come utilizzare i pennelli per il trucco, i video tutorials

Abbiamo selezionato per voi dei video tutorials con cui imparare ad utilizzare i principali pennelli del makeup. Video di trucchi completi da cui carpire tutti i segreti del mestiere.

Non vi resta che acquistare il vostro kit di pennelli preferito e cominciare a sperimentare vari makeup seguendo tutte le indicazioni dei professionisti. Scopri anche come realizzare un perfetto makeup alla coreana.