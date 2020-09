Makeup alla coreana: come realizzarlo in modo perfetto

Il makeup alla Coreana è uno dei ‘must have’ di stagione. Un trucco che in poche e semplici mosse regala un aspetto curato, fresco e frizzante.

Il makeup alla coreana, un trucco perfetto per tutte le donne, dalla più giovane alla più matura, fatto di pochi e semplici prodotti in grado di donare un aspetto giovane e fresco ogni mattina, avendo a disposizione davvero pochi minuti davanti allo specchio.

La Corea è decisamente fonte di ispirazione per la bellezza femminile, sia nella skin care che nel makeup. Scopriamo come trattare la pelle con la skin care coreana e come realizzare il makeup alla coreana.

Preparare la pelle al trucco con la skincare Coreana

La beauty routine coreana per prendersi cura della pelle si avvale di diverse fasi e tutte mirate a donare un incarnato perfetto, luminoso e purificato. Solo una pelle ben curata è capace di esaltare il makeup in modo meraviglioso. Scopriamo come prenderci cura della nostra pelle seguendo i passaggi della perfetta skincare coreana:

L’olio detergente

Il primo step della skincare coreana è la detersione della pelle con un olio detergente. Questo prodotto dalla texture avvolgente sarà in grado di rimuovere sebo e makeup in modo veloce ed efficace. Si potrà applicare e massaggiare con le mani.

Il detergente a base di acqua

Dopo aver passato l’olio detergente si procederà con il lavare il viso e con esse tutti i residui di trucco e sporco con un detergente a base acquosa.

L’esofoliazione

La pelle andrà esfoliata almeno una volta alla settimana e lo si potrà fare con un prodotto specifico a base di esfolianti enzimatici biologici. Questo eliminerà tutte le cellule morte e renderà il viso pulito, liscio e vellutato.

Tonico

Il tonico è uno step fondamentale della beauty routine coreana ed è un prodotto ricco di sostanze naturali e principi attivi. Può essere nebulizzato sul viso e collo lasciandolo assorbire in modo naturale.

Il siero

Il siero è il cuore della skincare coreana, il prodotto che non deve mancare. Un concentrato di benessere per la pelle che andrà applicato ogni giorno.

La maschera

La maschera in tessuto imbevuta di principi idratanti, nutrienti, emollienti e illuminanti è un ‘must’ che non può mancare e andrebbe applicata fino a due volte alla settimana.

Il contorno occhi

Un prodotto specifico per il contorno occhi sarà indispensabile per idratare, distendere i tratti e rendere la pelle fresca ed elastica.

La crema viso

La crema viso dal potere idratante e nutriente, dovrà essere applicata e massaggiata mattino e sera. La texture ideale è fluida e avvolgente ricca di principi attivi.

La protezione solare

La crema con fattore di protezione è un prodotto indispensabile per le donne coreane che stanno molto attente a proteggere il viso dai raggi UV causa di invecchiamento cutaneo precoce.

Makeup alla coreana: tutti i prodotti e i segreti per realizzarlo in modo perfetto



Dopo essersi prese cura della pelle, il viso sarà una base perfetta e levigata pronta ad accogliere e a mantenere il makeup. Il trucco alla coreana ha un obiettivo principale, quello di trasformare ogni donna in una bambolina dall’aspetto fresco e luminoso. Punto di forza gli occhi, ma anche l’incarnato che dovrà essere luminoso e trasparente.

Dopo aver idratato la pelle con una crema e aver applicato una protezione solare adatta al makeup, si potrà stendere il fondotinta, che dovrà essere molto coprente e regalare un aspetto ‘porcellana’ al viso. I piccoli difetti come le occhiaie e qualche brufoletto, andranno mimetizzati con un buon correttore. I prodotti perfetti per la base? Fondotinta e correttore cushion.

L’applicazione dell’illuminante sarà fondamentale per rendere l’incarnato fresco e trasparente e il blush, sui toni del pesca e del rosa, completeranno la base viso perfettamente. L’illuminante dovrà essere applicato sugli zigomi, ponte del naso, mento e fronte ed il blush sulle gode, creando un ‘pomo’ abbastanza evidente.

Il trucco occhi li renderà magnetici con pochi prodotti. Una riga di matita nera o eye liner bella decisa e soltanto sulla rima palpebrale superiore, e tanto mascara volumizzante ed allungante che dovrà essere applicato con cura per regalare l’ effetto ‘bambola’.

Le labbra dovranno essere appena sfumate di colore e rigorosamente opaco. Basterà applicare del rossetto al centro delle labbra e sfumarlo verso gli angoli esterni della bocca. Il gloss trasparente completerà il tutto in modo raffinato.

Davvero pochi prodotti da tenere sempre a portata di beauty per realizzare il makeup alla coreana che ci regalerà in pochi minuti un aspetto raffinato, naturale e curato.