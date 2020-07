Pennelli per il trucco | Scopri come detergerli- VIDEO

I pennelli per il trucco si devono lavare regolarmente visto che vengono utilizzati spesso, ma è perchè è così importante la detersione. Scopriamolo.

I pennelli da trucco sono accessori che tantissime donne utilizzano per realizzare un make up perfetto, ma vanno lavati con frequenza, almeno una volta a settimana. Tutto dipende con che frequenza si usano.

La mancata pulizia non fa altro che, trasferire i batteri presenti sul nostro viso a spugne e i pennelli che utilizziamo quotidianamente per truccarci.

Il set di pennelli devono essere lavati delicatamente con acqua tiepida o fredda e con sapone neutro. Per leggere l’articolo completo clicca Pennelli per il trucco perchè e importante detergerli.

Ogni donna che vuole realizzare un make up perfetto, ha bisogno non solo di specifici prodotti make up, ma anche di pennelli puliti.