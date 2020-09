Dopo le confessioni choc di Adua Del Vesco e Morra al Grande Fratello Vip sul loro passato oscuro, a Dagospia, parlano Giulia De Sio, Nancy Brilli ed Eva Grimaldi.

Giuliana De Sio, Eva Grimaldi e Nancy Brilli hanno rilasciato alcune dichiarazioni dopo le confessioni choc di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, con la De Sio, Brilli e la Grimaldi hanno lavorato in tantissime ficition di successo firmate da Teodosio Losito e Alberto Tarallo e prodotte dalla Ares Film, società di produzione ora fallita. Ai microfoni di Dagospia, Giuliana De Sio, Nancy Brilli ed Eva Grimaldi hanno così commentato le confessioni fatte finora da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

Le dichiarazioni di Giuliana De Sio, Eva Grimaldi e Nancy Brilli sulle confessioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sul loro oscuro passato

Dagospia, come si legge nell’articolo firmato da Giuseppe Candela, ha contattato Giuliana De Sio, Eva Grimaldi e Nancy Brilli che hanno lavorato nelle fiction prodotte dall’Ares Film insieme ad Adua Del Vesco e Massimiliano Morra per capire qualcosa in più sulle confessioni choc dei due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020.

Se Eva Grimaldi si è limitata a rispondere "No comment" evitando di parlare del racconto che Adua e Morra stanno facendo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, Nancy Brilli e Giuliana De Sio hanno rilasciato più dichiarazioni.

“Non so cosa è accaduto al Grande Fratello”, ha dichiarato Nancy Brilli a Dagospia. Sull’Ares Film con cui ha realizzato diverse fiction, poi, aggiunge: “Sono stata eliminata da un giorno all’altro dalle produzioni, con loro ho realizzato solo successi. Improvvisamente ho capito che stava cambiando qualcosa, non abbiamo più lavorato insieme. C’erano persone che non mi piacevano, la gestione non era chiara. So che fino al giorno prima lavoravo e il giorno dopo non lavoravo più”.

Infine, Giuliana De Sio aggiunge: “Una volta sul lancio di una fiction mi hanno chiesto di fingere un flirt, ho rifiutato e mi sono messa a ridere. Non ho più lavorato con loro. Diciamo che è stata una scelta reciproca”.

Nella casa del Grande Fratello vip, nel frattempo, dopo aver siglato la pace, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra stanno parlando ancora del loro comune passato.