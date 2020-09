Gabriel Garko ed Eva Grimaldi: il gesto per Adua Del Vesco

Gabriel Garko ed Eva Grimaldi, il gesto di solidarietà per Adua Del Vesco, concorrente del Grande Fratello Vip 2020 dove si sta lasciando andare a confessioni dolorose.

Gabriel Garko ed Eva Grimaldi dimostrano solidarietà ad Adua Del Vesco. L’attrice, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, sta scavando dentro se stessa affrontando le varie tappe del suo passato durante i confronti con l’ex fidanzato Massimiliano Morra con cui ha siglato la pace dando il via ad un nuovo rapporto. I due attori che, in passato, hanno condiviso sia la vita privata che quella professionale lavorando insieme in tante fiction di successo, si stanno raccontando a 360 gradi tirando fuori cose anche molto dolorose.

Gabriel Garko ed Eva Grimaldi, il sostegno per Adua Del Vesco

Su Instagram, lo staff che sta gestendo la pagina di Adua Del Vesco, ha così pubblicato una foto accompagnata da un lungo messaggio con cui ha espresso tutto il proprio sostegno all’attrice in un percorso che potrebbe essere importante per il suo futuro.

“Adua, mi raccomando, ne abbiamo parlato prima che entrassi dei problemi che avresti potuto affrontare… Hai superato momenti terribili grazie comunque alla tenacia, alla voglia di combattere sempre e comunque.. Stai andando benissimo perché sei sempre te stessa e devi continuare ad esserlo ma con più ironia e serenità! Scava nel tuo profondo e ritrovati, sorridi per questa bella opportunità e vivi in maniera più spensierata i giorni nella casa… Per te, perché te lo meriti ….. ❤️ Siamo tutti qui a supportarti”, si legge su Instagram.

Tantissimi i like e i commenti da parte non solo dei fan, ma anche dei colleghi. Gabriel Garko che ha condiviso con Adua tre anni di vita insieme, in particolare, ha espresso solidarietà alla Del Vesco lasciando il proprio like come potete vedere nella foto più in basso. Lo stesso ha fatto Eva Grimaldi che ha deciso di lasciare un commento scrivendo “ti voglio bene”.

Tantissimi utenti, poi, stanno dimostrando affetto e sostegno alla Del Vesco che, nella casa si sta lasciando andare a confessioni scioccanti legando con tanti concorrenti, in primis con Dayane Mello con cui si è raccontata tanto affrontando diverse tematiche. Il percorso di Adua nella casa più spiata d’Italia, dunque, è ancora all’inizio, ma la giovane attrice sembrerebbe aver già conquistato l’affetto dei telespettatori del reality show.