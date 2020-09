Teodosio Losito, chi era: morte, suicidio, Adua Del Vesco

Teodosio Losito, chi era il produttore televisivo e sceneggiatore italiano vicino ad Adua Del Vesco? Morte, suicisio, Alberto Tarallo.

Teodosio Losito è stato uno sceneggiatore e produttore televisivo italiano, scomparso l’8 gennaio 2019. Di Teodosio Losito ha parlato Adua Del Vesco poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e a cui era profondamente legata, ma chi era Teodosio Losito? il suo nome è legato a tantissime ficition Mediaset che hanno contribuito a rendere popolari e famosi tantissimi attori e tantissime attrice, ma andiamo a scoprire chi era Teodosio Losito, conosciuto anche come Teo.

Teodosio Losito chi era: morte, suicidio, fiction, Alberto Tarallo

Teodosio Losito era nato a Milano il 17 aprile 1965 ed è scomparso l’8 gennaio 2019. Lo sceneggiatore e produttore televisivo, trovato senza vita nella sua abitazione di Roma, si sarebbe tolto la vita. Il suo nome è legato a tantissime fiction di successo, realizzare insieme ad Alberto Tarallo che sarebbe stato anche il suo compagno di vita per tantissimi anni. Le fiction di Teodosio sono:

Il bello delle donne

Il morso del serpente

Madame

Caterina e le sue figlie

Donne sbagliate

Io non dimentico

Io ti assolvo

Mogli a pezzi

Il sangue e la rosa

So che ritornerai

L’Onore e il Rispetto: Parte Seconda

Il peccato e la vergogna

Caldo criminale

Sangue caldo

Viso d’angelo

Pupetta: Il coraggio e la passione

Baciamo le mani: Palermo-New York 1958

Rodolfo Valentino – La leggenda –

Furore: Il vento della speranza

Il peccato e la vergogna – Parte seconda

Seref Meselesi

Il bello delle donne… alcuni anni dopo

L’onore e il rispetto

Per il cinema aveva realizzato il film “Passo a due”. Aveva, inoltre, partecipato anche al Festival di Sanremo nel 1987 nella sezione Nuove Proposte con il brano Ma che bella storia… e al Festivalbar con la canzone Direttamente al cuore di Cristiano Malgioglio.

Il rapporto con Adua Del Vesco

Sono tanti gli attori che hanno trovato il successo recitando nelle fiction di Losito tra cui c’è proprio Adua Del Vesco che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, si sta lasciando andare a rivelazioni inquietanti con Massimiliano Morra. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, Adua Del Vesco ha parlato così di Teodosio Losito:

“Gli bastava uno sguardo per capirmi. Per me è stato un maestro di vita, per molto tempo è stato un padre, un fratello, un amico. Mi manca molto. […] Ho scoperto della sua morte il giorno dopo, alle 7 del mattino, con un messaggio che mi mandò un amico. Non capivo bene cosa fosse successo, così chiamai Teo al cellulare: mi ha risposto Alberto Tarallo, il suo compagno, e a quel punto capii tutto. Ho preso il primo volo dalla Sicilia per Roma, nonostante fossi in piena anoressia. Non volevo crederci, finché non l’ho visto. Ancora oggi non accetto la perdita, lo nego a me stessa: per me è come se fosse Teo fosse in un’altra città, magari all’estero. Ha rappresentato tanto, è stata la persona che mi ha capito prima di tutti e ha creduto nel mio talento”.