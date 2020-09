Soleil Sorge paparazzata con un altro ex di Belen Rodriguez – FOTO

Soleil Sorge è stata paparazzata dal settimanale Chi insieme ad un altro ex di Belen Rodriguez. Il primo era Andrea Iannone, ecco chi è il secondo.

Soleil Sorge è tornata di nuovo al centro della cronaca rosa perché il lupo perde il pelo, ma non il vizio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, durante il corso di quest’estate, era stata paparazzata con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez.

Poco dopo la pubblicazione di quegli scatti, Soleil ha smentito il flirt con Iannone, affermando che lei non prova alcun interesse per lo sportivo e che questo sarebbe interessato soltanto alla visibilità e non ad una reale conoscenza. Tra lei, per amore della verità, non frequenterebbe mai un uomo che ha avuto una relazione con la sua ex cognata Belen Rodriguez.

Per questo motivo è stata paparazzata con un altro ex di Belen dal settimanale Chi. Di chi stiamo parlando? Di Gianmaria Antinolfi.

Scoppia la passione tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge: il gossip

Gianmaria Antinolfi, come i più informati ricorderanno bene, ha conquistato il cuore di Belen Rodriguez durante il corso di quest’estate, ma la loro relazione, o forse sarebbe meglio dire conoscenza, è terminata poco dopo e sembrerebbe che i due non siano manco rimasti in buoni rapporti.

Secondo il paparazzo Maurizio Sorge, lui avrebbe sfruttato Belen per la popolarità, ma niente paura perché lui ora sarebbe interessato soltanto a Soleil Sorge.

I due, nelle foto pubblicate sul nuovo numero in uscite del settimanale, appaiono uniti e più complici che mai, tanto da far sospettare che ci sia del tenero tra loro. Anche se il paparazzo non è riuscito a beccare alcun bacio.

Soleil Sorge si è fidanzata con l’ex di Belen Rodriguez? Almeno per il momento non ci sono prove sufficienti per dimostrarlo, ma il gossip sta impazzando sul web.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi non hanno ancora commentato questi nuovi scatti, ma molto probabilmente lei farà chiarezza più avanti visto che è stata anche accusata di aver incastrato Andrea Iannone.