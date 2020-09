Soleil Sorge ha incastrato Iannone? Domenica Live lancia la bomba

Barbara d’Urso a Domenica Live ha lanciato una segnalazione schock: Soleil Sorge ha incastrato Iannone con i paparazzi, ecco come.

Soleil Sorge è stata la destinataria della prima busta choc di Domenica Live. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata invitata da Barbara d’Urso per parlare del flirt che l’ha vista protagonista quest’estate. Ovviamente stiamo parlando del flirt con Andrea Iannone.

La liaison è stata smentita dai diretti interessati, ma la bella conduttrice partenopea ha consegnato alla sua ospite il contenuto della busta choc, in cui Alex Fiumara, noto paparazzo, ha accusato Soleil di aver chiamato lei i paparazzi per farsi fotografare con l’ex di Belen.

Soleil Sorge ha incastrato Andrea Iannone per avere una maggiore popolarità a livello mediatico. Questo, almeno, è quello che sostiene il paparazzo, convinto che sia stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a chiamare i fotografi per immortalarla con il pilota, in modo tale da finire su tutti i giornali e siti dedicati alla cronaca rosa.

Soleil ha ovviamente smentito il tutto da Barbara d’Urso a Domenica Live, affermando che quanto rivelato dal paparazzo non corrisponderebbe alla verità, ma tutt’altro: sarebbe stato Iannone ad usarla per visibilità, ma non solo. Ha anche aggiunto che era il pilota quello interessato a lei: “Mi ha chiamato alle 5 del mattino, era estate, voleva vedermi ma gli ho detto che non mi andava” ha spiegato. “Ero con le mie amiche”.

Domenica Live, Soleil Sorge spiazza la d’Urso: “Flirt con uno più famoso di Iannone”

Soleil Sorge, poco prima di smentire l’accusa che la vedrebbe aver incastrato Andrea Iannone, ha confidato a Barbara d’Urso che se avesse voluto sfruttare qualcuno per ottenere una maggiore popolarità avrebbe parlato del flirt avuto quest’estate con un personaggio molto più noto e famoso dell’ex di Belen Rodriguez, ma invece su questa sua conoscenza non è stato trapelato alcun indizio o gossip.

“Se avessi voluto, con tutto il rispetto per lui sia chiaro, avrei sfruttato il flirt che ho avuto con un personaggio molto più famoso di Iannone” ha esordito Soleil Sorge a Domenica Live, dopo che Barbara d’Urso ha letto la replica di Andrea alle sue dichiarazioni. “Non voglio fare nomi, ma sono molto presa da questa persona ma non me la sono sentita di continuare la nostra conoscenza perché lui vive in un altro stato” ha spiegato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ai microfoni di canale 5. “E non credo nelle storie a distanza” ha concluso.

Non c’è stato verso di far sbilanciare l’ex di Jeremias Rodriguez sul nome di questo personaggio noto, nonostante la bella conduttrice partenopea abbia provato più volte a farsi raccontare qualche dettaglio in più, ma lei non ha voluto sbilanciarsi più di tanto in quanto vuole tutelare questa sua conoscenza ma non è detto che non decide di rivelarlo in futuro.

Soleil Stasi da Barbara d’Urso è stata accusata di aver usato Andrea Iannone per avere una maggiore popolarità, ma lei non solo ha smentito il tutto ma ha fatto intendere che farà chiarezza sulla polemica in questione.