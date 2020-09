Andrea Iannone una furia dopo le critiche di Soleil: “Non sono io”

Andrea Iannone non ha reagito bene di fronte alle critiche mosse da Soleil Sorge e su Instagram si è lasciato andare ad un lungo sfogo in merito.

Andrea Iannone si è ritrovato ad essere ancora una volta al centro del gossip e no. Questa volte le sue famose, e storiche, ex fidanzate Belen Rodriguez e Giulia De Lellis non c’entrano assolutamente nulla. Il pilota di Moto GP è andato su tutte le furie a causa di alcune recenti dichiarazioni rilasciate da Soleil Sorge sul suo conto.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha commentato le foto che la ritraevano in compagnia del pilota, confidando che tra loro non c’è assolutamente nulla nonostante lui le abbia chiesto di vedersi svariate volte, ma non solo. Soleil ha accusato Iannone di essere alla ricerca di visibilità ed ovviamente a lui questa dichiarazione non è di certo andata giù.

“Sono davvero allibito da quanto è stato riportato da alcune testate giornalistiche sulle dichiarazioni di determinate persone che cercano di attribuire chissà cosa alla mia vita privata” ha esordito Andrea Iannone furioso con Soleil Sorge, che se anche non ha specificato il suo nome il riferimento a lei sembra essere più che scontato. “Sono anni che sto in silenzio e non sono io che alimento il gossip rilasciando interviste in merito alla mia vita privata” ha aggiunto ribadendo ancora una volta la sua posizione in merito alla cronaca rosa di cui è stato protagonista.

Andrea Iannone replica a Soleil Sorge: “Vivo delle mie passioni”

Andrea Iannone ci ha tenuto a precisare che durante il corso della sua vita lui non ha mai voluto far parte del mondo del gossip, non gli interessa, ma è stato sempre concentrato su quella che è la sua più grande passione e lavoro: la moto.

“Io sono sempre la stessa persona che vive delle sue passioni” ha subito precisato l’ex di Giulia De Lellis, che doveva essere nel cast del Grande Fratello Vip di Signorini. “Continuo a vivere di cose concrete, sempre mantenendo un certo rispetto e in silenzio“ ha concluso, mettendo ancora una volta in chiaro la sua posizione.

Periodo non facile per Iannone che, oltre a smentire i gossip sulla sua vita privata, è in attesa della sentenza che lo vede accusato di doping che è slittata ad ottobre.