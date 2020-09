GF Vip, Signorini: “Iannone era nel cast. In futuro vorrei Salvini”

Signorini ha svelato che Andrea Iannone era nel cast del GF Vip, ma che all’ultimo ha dovuto rifiutare. In futuro, il conduttore sogna Salvini nella casa.

Il 14 settembre inizia il GF Vip e quale occasione migliore, se non questa, per Alfonso Signorini di rilasciare un’intervista al nuovo numero del settimanale Chi?

Il conduttore, affiancato in quest’avventura da Antonella Elia e Pupo, ha svelato di essere molto soddisfatto del cast di questa quinta edizione, ma non ha potuto nascondere di avere un po’ l’amaro in bocca nell’essersi visto sfuggire alcuni grandi nomi. Nomi che avevano praticamente firmato il contratto per prendere parte al reality show di successo di canale 5, ma che all’ultimo minuto a causa di forze maggiori hanno dovuto rinunciare al loro ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Tra questi c’era Andrea Iannone, che di recente è stato paparazzato con un’ex di Uomini e Donne, che era più che intenzionato ad entrare a far parte del programma ma che ha dovuto rinunciarci a causa dello slittamento della sentenza che lo vede accusato di doping, rendendo quindi impossibile la sua partecipazione al reality show.

“Devo ammettere che c’erano altri due personaggi che sarebbero dovuti entrare nella casa e sono molto dispiaciuti di averci dovuto rinunciare” ha ammesso Signorini. “Uno è Iannone, l’ex di Giulia De Lellis e pilata di MotoGp. Lui aveva praticamente firmato, ma sta aspettando una sentenza disciplinare che è slittare al 15 ottobre e quindi non è più nelle condizioni di partecipare“ ha spiegato Alfonso, svelando poi anche l’altro nome del vip che ha dovuto rinunciare al suo ingresso nella casa.

“L’altro concorrente che ha rinunciato è Giulio Berruti“ ha proseguito il direttore di Chi. Tra l’altro il nome di Berruti era spuntato in rete insieme a quello di Morgan, ma Alfonso non fa alcun riferimento a quest’ultimo durante il corso dell’intervista.

“Ho parlato a lungo con lui e Maria Elena Boschi, erano davvero entusiasti del progetto, ma lui purtroppo era impegnato a girare una serie per una piattaforma digitale e avevano sospeso le riprese a causa dell’emergenza del coronavirus” ha rivelato Alfonso Signorini sul cast del Grande Fratello Vip. “Le riprese sarebbero dovute iniziare a gennaio, ma le hanno anticipate spostando le location in Romania”.

Durante il corso dell’intervista, il padrone di casa non ha potuto fare a meno di menzionare un altro nome che vorrebbe vedere all’interno della casa. Nome che ha un po’ spiazzato tutti, ma Alfonso ha rassicurato che quest’ultimo è un grande fan del programma e che durante la passata edizione si sono scambiati numerosi messaggi.

“Mi piacerebbe tanto avere Matteo Salvini al GF Vip“ ha rivelato il direttore di Chi. “Lui è un grande fan del programma e durante la passata edizione ci siamo scambiati tantissimi messaggi” ha aggiunto. “Lui sarebbe un personaggio divisivo e particolare“.

Signorini sul cast del GF Vip: “Alcuni non sono anticipatici, ma spigolosi”

Il cast del GF Vip 5 è piuttosto variegato e Alfonso Signorini, forse per la prima volta durante il corso della sua carriera, si è sbilanciato in merito a quale personaggio ha catturato le sue simpatie e con chi invece non ci trascorrerebbe di certo le vacanze, ma che comunque lo ha colpito per il forte temperamento.

“Devo ammettere che al momento la mia concorrente preferita è Elisabetta Gregoraci“ ha ammesso subito senza giri di parole il padrone di casa. “Lei mi è davvero molto simpatica, tra l’altro lei ha iniziato proprio con me” ha aggiunto Alfonso sulla showgirl. “Io sono stato anche al suo matrimonio, che ricordo come il più caldo e lungo della storia del mondo” ha ammesso sulla Gregoraci, che non ha nascosto che nella casa sentirà molto la mancanza di suo figlio.

“Non vorrei incrociare Paolo Brosio“ ha poi aggiunto. “Prega decisamente un po’ troppo per i miei gusti” ha spiegato ironico per poi rivelare chi dei concorrenti di questa quinta edizione ritiene sia una persona un po’ spigolosa. “Ci tengo a precisare che tutti i miei concorrenti mi hanno conquistato durante i tanti provini che hanno sostenuto, ma alcuni sono molto caratteriali. Non intendo dire anticipatici, ma spigolosi“ ha proseguito il direttore di Chi. “Mi riferisco a Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck e Flavia Vento. Sono delle personalità molo forti, spiccate, ma non ci andrei di certo in vacanza con loro” ha spiegato, facendo riferimento al loro forte temperamento.

“L’atmosfera nella casa si prospetta come una polveriera e c’è persino qualche personaggio che durante i provini ha espressamente chiesto di non voler incontrare qualcuno in particolare che per caso è anche lui nel cast” ha sganciato la bomba Signorini riferendosi a due ex fidanzati che sono nel cast del GF Vip. “Sono Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, con loro ne vedremo delle belle”.

Antonella Elia, opinionista del Grande Fratello Vip, invece, sembra fare il tifo per Matilde Brandi, con cui ha condiviso l’esperienza a Tale e Quale Show. “Lei è molto simpatica, ma devo dire che almeno per il momento non c’è nessun concorrente che mi ispiri una particolare antipatia“

Antonella ha anche spiegato, durante il corso dell’intervista, che ha molte paure per questa nuova esperienza che la vede per la prima volta nel ruolo di opinionista. “E’ un’esperienza del tutto nuova per me ed ho un po’ di paura” ha ammesso la showgirl. “Vorrei essere immediata e profonda. Fare delle analisi che non siano mai banali e scontate” ha spiegato l’opinionista, che è stata stroncata da Karina Cascella. “Voglio esprimere al meglio il mio pensiero e cogliere le mille sfaccettature dei concorrenti” ha concluso. “Non voglio essere un’opinionista inutile” ha aggiunto e il pubblico, di fronte a queste parole, non ha potuto non pensare a Wanda Nara al GF Vip che ha ricoperto il ruolo di opinionista durante la passata stagione, ma Antonella può dormire sogni tranquilli: Signorini ha spiegato bene il motivo per cui crede in lei in questa nuova veste.