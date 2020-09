Dopo il nuovo scontro con Pamela Barretta avvenuto nello studio di Uomini e Donne, Enzo Capo prende un’importante decisione e la annuncia sui social.

Enzo Capo annuncia su Instagram la decisione di non replicare più pubblicamente alle accuse di Pamela Barretta, ma di volerlo fare solo legalmente. Una decisione arrivata dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne nel corso della quale Pamela ha puntato il dito contro Enzo che ha chiesto alla redazione del programma di Maria De Filippi di tornare a far parte del programma essendo single. Una richiesta che ha scatenato la reazione di Pamela secondo la quale, in realtà, Enzo sarebbe fidanzato.

Uomini e Donne, la decisione di Enzo Capo: “Le mie repliche le avranno solo ed esclusivamente tramite vie legali”

Nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa l’8 settembre 2020, Pamela Barretta che ha avuto anche uno scontro con Tina Cipollari, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Maria De Filippi:

“Durante l’estate si è fidanzato e fino a mercoledì era ad una festa a Budapest con lei e ho le prove. Lui ha finto di lasciarsi sui social con questa ragazza e mercoledì era a Budapest con questa ragazza che si chiama Lucrezia e che a giugno o luglio ha fatto un provino per Uomini e Donne e a luglio si mostravano fidanzati e innamorati sui social e mi sembra strano che lui l’abbia mandata a fare un provino a Uomini e Donne”.



Di fronte a queste accuse, Enzo ha pubblicato una serie di storie su Instagram spiegando di non voler più parlare della questione:

“Grazie a tutti per il sostegno…Sono qua per dire che non voglio più commentare quella persona nè i suoi amici…Queste persone sono incommentabili…Non voglio più avere nulla a che fare con loro. Da oggi in poi le mie repliche non le avranno più tramite i social…Le mie repliche le avranno solo ed esclusivamente tramite vie legali…”.

Tornato single, Enzo Capo tornerà nel parterre del trono over per cercare nuovamente l’amore?