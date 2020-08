Elisabetta Gregoraci al GF Vip: “Sarà dura senza mio figlio”

Elisabetta Gregoraci, recentemente intervistata da Chi, ha confermato la sua partecipazione al GF Vip parlando della difficoltà di stare senza suo figlio.

Elisabetta Gregoraci dopo settimane di attesa ha confermato sulle pagine del settimanale Chi di essere una delle concorrenti scelte per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Durante l’intervista, l’ex di Briatore, che è stato ricoverato perché positivo al coronavirus, ha chiarito di essere molto contenta di prendere parte a questo progetto anche se ci sono alcune cose che la preoccupano e non poco. Quali?

La prima è la presenza delle telecamere, in quanto essendo lei una donna molto schietta ha paura di dimenticarsene e magari di esagerare con le parole. La seconda, invece, è legata a suo figlio in quanto non si è mai separata da lui per così tanto tempo.

“Credo che prendere parte al programma sia una grossa opportunità per mettersi a nudo in modo tale da farsi conoscere dal pubblico da casa” ha precisato Elisabetta Gregoraci sul GF Vip. “Anche se sono un po’ preoccupata perché nella vita di tutti i giorni sono una che dice sempre quello che pensa e per questo motivo ho paura di esagerare quando ti dimentichi di essere ripreso 24 ore su 24” ha proseguito la conduttrice.

“Un’altra cosa che mi preoccupa la lontananza con mio figlio, non mi sono mai separati per così tanto tempo” ha concluso l’ex di Flavio Briatore.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ammette: “Potrei innamorarmi”

Elisabetta Gregoraci, durante il corso dell’intervista rilasciata al settimanale, ha anche ammesso che non esclude di potersi innamorare durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, in quanto varcherà la famosa soglia rossa con il cuore libero e non legato alla sua precedente relazione.

“Premetto che entro nella casa da single, con il cuore libero. Per questo motivo non escludo di potermi innamorare, anche se non sarebbe il massimo” ha ammesso l’ex di Briatore, di recente lui ha collazionato un nuovo flop. “Ma ammettiamolo, sarebbe davvero stupido precludersi qualcosa se dovesse presentarsi l’occasione“ ha aggiunto la conduttrice.

“Non ho mai perso la voglia di emozionarmi ancora una volta. D’altronde le emozioni sono il motore della vita” ha concluso Elisabetta Gregoraci. “Ho imparato a bastarmi da sola, ma se dovesse arrivare l’uomo giusto sarei ben felice di sentirmi amata ancora una volta” ha aggiunto.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip darà sicuramente grandi soddisfazioni al pubblico del piccolo schermo grazie alla sua sincerità nell’affrontare i suoi futuri compagni di viaggio.