Grande Fratello Vip: Signorini chiama Morgan e Giulio Berruti

Alfonso Signorini, secondo quanto riportato da Tv Blog, avrebbe chiamato all’ultimo secondo anche Morgan e Giulio Berruti per far parte del cast.

Negli scorsi giorni è trapelato in rete il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma secondo il portale Tv Blog i personaggi mostrati non sarebbero tutti i concorrenti scelti da Alfonso Signorini e i suoi autori per quest’anno. Chi manca all’appello?

Secondo il portale, che ha sempre annunciato notizie che si sono rivelate essere vere, il direttore di Chi avrebbe sostenuto un colloquio con Morgan e Giulio Berruti.

Almeno per il momento però non è ancora chiaro come questo colloquio sia andato e se tanto meno i due personaggi si aggiungeranno al cast della quinta edizione, ma sicuramente la loro presenza o assenza verrà confermata a breve visto che la quinta edizione del reality show dovrebbe debuttare a breve sul piccolo schermo degli italiani.

Morgan e Giulio Berruti sono nel cast del Grande Fratello Vip? Il popolo della rete spera vivamente di sì, almeno per il cantante che ha sempre regalato perle trash soprattutto durante la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Bugo.

Morgan e Giulio Berruti concorrenti di Signorini al Grande Fratello Vip? Il Retroscena

Come anticipato, almeno per il momento non si sa se Morgan e l’attore Giulio Berruti saranno due dei concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini, in quanto dopo il colloquio sostenuto la produzione avrebbe anche potuto reputare i due personaggi in questi come poco adatti a varcare la famosa soglia rossa, anche se il pubblico da casa amerebbe vederli alle prese con le dinamiche del programma.

In particolar modo Morgan al Grande Fratello Vip saprebbe come tenere incollati i telespettatori allo schermo o stupirci abbandonando il programma prima del visto. Senza dimenticare che gli scontri potrebbero essere all’ordine del giorno e in molti ipotizzano che la schiettezza di Tommaso Zorzi, che di recente ha detto la sua su Patrizia De Blanck, potrebbe essere la miccia per far accendere l’ex di Asia Argento, che era stata chiamata anche lei per un provino.

Giulio Berruti al GF Vip avrebbe sicuramente un carattere molto pacato, mentre Marco Castoldi, questo è il nome del cantante all’anagrafe, potrebbe ripetere il trash iniziato da Pamela Prati durante la prima edizione condotta da Ilary Blasi. Non ci resta che incrociare le dita.