Grande Fratello Vip: svelato il cast ufficiale di Alfonso Signorini

Il portale Reality House ha svelato in anteprima il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è pronta a fare il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani e nonostante manchi poco a questo inizio, il cast è ancora sconosciuto fatta qualche eccezione, ma il portale Reality House ha pubblicato in anteprima i nomi di quelli che sembrerebbero essere i concorrenti scelti per questa nuova avventura su canale 5. Curiosi di conoscerli?

Per quanto riguarda le concorrenti donne, a varcare la famosa soglia rossa ci saranno: Francesca Pepe, Miss Europa nel 2016. Stefania Orlando, conduttrice su cui si sono accesi i riflettori anche durante la scorsa edizione in quanto la concorrente Licia Nunez avrebbe provato ad approcciarsi con lei qualche tempo fa. Adua Del Vasco, una giovane attrice. Patrizia De Blanck, la nobile che secondo le recenti indiscrezioni avrebbe chiesto un cachet da capogiro ad Alfonso Signorini. Flavia Vento, la showgirl che recentemente è stata spesso ospite dei programmi di Barbara d’Urso.

Dayane Mello, modella ed ex fidanzata di uno degli ultimi interessi amorosi di Belen Rodriguez. Myriam Catania, attrice. Maria Teresa Ruta e sua figlia Guendalina Goria, che probabilmente gareggeranno come un concorrente unico, e per concludere con le donne c’è Elisabetta Gregoraci, l’unica concorrente confermata ufficialmente dalla produzione.

Alfonso Signorini e il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip

Il cast del Grande Fratello Vip 5 non è di certo finito qui, visto che mancano ancora i concorrenti di genere maschile. Curiosi di conoscerli? Ecco chi sono.

Francesco Oppini, opinionista sportivo e figlio di Alba Parietti. Tommaso Zorzi, influencer che nelle scorse settimane è stato al centro della cronaca rosa per il suo botta e risposta con la fidanzata di Francesco Monte. Paolo Brosio, che non ha di certo bisogno di presentazioni. Fausto Leali, cantante. Pierpaolo Petrelli, ex corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne e l’unico velino moro di Striscia La Notizia.

Enock Barwuah, calciatore e fratello del noto Mario Balotelli. Massimiliano Morra, celebre attore. Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, e lo scrittore Fulvio Abbate. E’ stata, quindi, smentita ufficialmente la ripartecipazione di Malgioglio.

Il cast completo del GF Vip ha abbastanza diviso il popolo della rete. C’è chi non vede l’ora di vederli all’opera e chi si aspettava personaggi totalmente diversi da quelli scelti.