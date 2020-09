Pago dopo Serena Enardu svela: “Non sono mai arrivato”

Pago, dopo la fine della sua storia con Serena Enardu, è tornato a parlare a cuore aperto con i suoi fan in occasione del suo 49 esimo compleanno.

Il cantante Pago, nelle scorse ore, ha celebrato un importante traguardo. Quale? Quello di spegnere ben 49 candeline. L’ex fidanzato di Serena Enardu, per l’occasione, ha scelto di lasciarsi andare in una lunga riflessione con i suoi fan, parlando con loro con il cuore in mano come soltanto lui sa fare.

“A volte mi ritrovo a guardare dal basso perché soltanto così posso rendermi realmente conto di dove sono riuscito ad arrivare” ha confidato Pago dopo la rottura con Serena Enardu, tra l’altro il settimanale Chi ha rivelato un retroscena sul loro ultimo incontro. “Quando lo faccio, capisco di non essere mai realmente arrivato e sapete cosa vi dico?” ha proseguito l’artista sardo. “Che non ho nessuna intenzione di arrivare, ma voglio continuare a cercare di voler arrivare” ha spiegato.

“Soltanto così posso continuare a desiderare, e a sognare, e perché no magari anche a festeggiare il giorno del mio compleanno in questo modo, continuando a cantare” ha svelato l’ex concorrente di Alfonso Signorini.

Pago compie 49 anni: il messaggio di ringraziamento per i fan

Pago, durante la sua riflessione nel giorno del suo 49 esimo compleanno, ne ha approfittato anche per ringraziare tutti i suoi fan che gli sono sempre stati vicino. Anche quando ha sofferto dopo la fine della sua tormentata storia con Serena Enardu .

“Oggi compio ben 49 anni ed ho intenzione di tenermeli tutti quanti stretti, uno per uno” ha spiegato Pacifico Settembre, che è stato scelto nel cast di Tale e Quale Show di Carlo Conti. “Volevo approfittare del momento per ringraziare Dio e la mia famiglia per avermi fatto arrivare fino a festeggiare questo importante traguardo della mia vita” ha scritto emozionato il cantante.

“Ci tengo anche a ringraziare tutti voi che giorno dopo giorno non fate altro che dimostrarmi un enorme effetto” ha concluso l’ex di Serena Enardu. “Non riesco a capire se mi merito tutto questo oppure no” ha aggiunto. “Ma non importa, mi tengo stretto anche questo e grazie per avermi fatto emozionare con i vostri video e frasi”.

Pago ha compiuto 49 anni e non per questo ha intenzione di godersi tutto il meglio che la vita può ancora, e deve, dargli.