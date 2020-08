Serena Enardu e Pago: Chi svela un retroscena sul loro incontro

Il settimanale Chi di Signorini svela un nuovo retroscena su Serena Enardu e Pago: i due ci avrebbero riprovato, ma qualcosa non è andato come sperato.

Serena Enardu e Pago hanno formato, ora si sono separati, una delle coppie che più ha fatto discutere il pubblico del piccolo schermo. La loro travagliata storia d’amore, e i continui tira e molla televisivi, hanno appassionato i loro fan che ancora oggi sperano che tra i due possa tornare il sereno dopo l’ennesima rottura.

Il settimanale Chi ha però svelato un nuovo retroscena sull’ultimo incontro della coppia. Quale? I due, oltre a vedersi per chiarirsi da persone civili invece che continuare a lanciarsi frecciate attraverso i social e le interviste, avrebbero provato a riavvicinarsi ancora una volta ma l’incontro non sarebbe andato come sperato e per questo motivo i due avrebbero scelto di continuare le loro strade divisi e non come una coppia.

Serena Enardu e Pago hanno provato un riavvicinamento, ma il loro incontro non ha portato in vita il sentimento che li univa. O almeno non come in fondo avrebbero realmente voluto.

Pago e Serena Enardu: ritorno di fiamma in vista dopo il chiarimento?

I fan della coppia, soprattutto dopo il retroscena rivelato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, sono convinti che non tutto sia perduto per Serena e Pago e quello sia stato soltanto un primo incontro che possa portare ad averne un altro per avere maggiori chiarimenti sui motivi che li hanno spinti ad allontanarsi ancora una volta.

Anche se è bene precisare che almeno per il momento né Serena Enardu, che di recente ha perso la calma su Instagram dopo aver letto alcuni commenti dei fan, né tanto meno Pacifico Settembre hanno confermato che quell’incontro fosse l’inizio di qualcosa, ma hanno prontamente chiarito che si sono visti per comprendere ciò che è successo senza che questo porti ad una nuova unione. Anche se il cantante non ha mai nascosto di aver chiuso le porte ad un ipotetico ritorno di fiamma.

Tra Serena Enardu e Pago è realmente arrivato il capitolo della fine o i due sceglieranno di provarci ancora una volta?