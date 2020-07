Serena Enardu e Pago di nuovo insieme? Lei: “Ci siamo rivisti”

Nuovo ritorno per Serena Enardu e Pago? Lei ha ammesso su Instagram di aver rivisto il suo ex, ma per un semplice caffè insieme. Cosa bolle in pentola?

Serena Enardu e il cantante Pago sono tra le coppie più chiacchierate degli ultimi tempi. E’ inutile negarlo, fin dalla loro partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island Vip, e relativo sequel nella casa del Grande Fratello Vip, il loro rapporto ha fatto parlare e non poco.

Poco dopo la fine del lockdown, i due avevano annunciato di essersi lasciati per la seconda volta. Non sono mancati da quel momento litigi e frecciate reciproche, ma nelle scorse ora l’ex tronista di Uomini e Donne ha informato i suoi fedeli sostenitori che lei e Pacifico Settembre si sono rivisti.

Serena, che ha difeso Antonella Elia e Pietro a Temptation Island, ha precisato che è stato un incontro tranquillo e in amicizia. In quanto si sarebbero rivisti soltanto per un semplice scambio di opinioni a mente lucida e niente di più.

Serena Enardu e Pago si sono rivisti senza nessun secondo fine, ma al pubblico della rete crede che ci sia qualcosa di più nel loro semplice incontro visto che lui non ha mai nascosto che qualora si ripresentasse l’occasione non chiuderebbe di certo le porte alla sua ex.

Serena Enardu fa una precisazione su Pago: “Ci siamo scambiati opinioni”

Serena Enardu, come anticipato, ci ha tenuto a fare una precisazione su Pago, dichiarando che il loro incontro si sarebbe limitato ad un semplice scambio di opinioni, visto che lui si trovava in vacanza con suo figlio in Sardegna e quale occasione migliore, se non questa, per rivedersi? Sopratutto considerando anche che Tommaso, il figlio di lei, considera il cantante quasi come un padre, visto che c’è un ottimo rapporto ad unirli.

“Ragazzi la verità è che ci siamo semplicemente presi un caffè” ha ammesso Serena Enardu su Pago, che di recente ha perso la calma con i suoi followers. “Ci siamo fatti una chiacchierata con toni davvero molto soft, vi avviso che non è successo nulla, ma ci siamo limitati ad uno scambio di opinioni visto che è passato un bel po’ di tempo dall’ultima volta” ha spiegato l’ex tronista. “Ora le nostre teste sono un po’ più lucide e siamo riusciti a dirci un po’ di cose, tutto qui” ha concluso.

Serena Enardu e Pago stanno facendo piccoli passi per ritornare insieme o hanno semplicemente voglia di concludere il loro rapporto in maniera civile?