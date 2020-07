Temptation Island, Serena Enardu: “Antonella e Pietro si amano molto”

Serena Enardu, ed altri ex di Uomini e Donne, hanno detto la loro in merito alla partecipazione di Antonella Elia e Pietro a Temptation Island.

La nuova edizione di Temptation Island, che settimana prossima giungerà al termine con un doppio appuntamento, ha conquistato proprio tutti. Non solo il pubblico del piccolo schermo, ma anche numerosi personaggi dello spettacolo. Tra cui tantissimi ex protagonisti di Uomini e Donne che, sul nuovo numero del magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, hanno commentato le coppie che quest’anno hanno scelto di mettere alla prova il loro amore.

Tra questi non poteva mancare Serena Enardu, protagonista indiscussa della scorsa edizione della trasmissione di Filippo Bisciglia, non ha nascosto di apprezzare le coppie formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e quella di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Serena ci ha tenuto a precisare che, secondo il suo modesto parere, nonostante le diversità, la coppia formata di Antonella e Pietro, fatta eccezione per qualche differenza a livello caratteriale ed esperienze di vita completamente diverse, si amano molto. Probabilmente, prima di fare tali affermazioni, Serena non aveva assistito al tradimento di Pietro Delle Piane, che ha baciato una single convinto di non essere ripreso.

La sua gemella Elga, invece, si è concentrata su Anna e Andrea di Temptation Island. Secondo l’ex tronista, Andrea sarebbe succube della sua fidanzata che non fa altro che manovrarlo, anche a distanza.

“Anna ha messo in atto una strategia che mi perplime e lui, devo ammettere, mi sembra fin troppo succube di lei. E’ palese che abbiano obiettivi di vita, almeno per il momento, differenti e sicuramente la differenza di età non gioca a loro favore” ha ammesso Elga Enardu. Il pubblico da casa non sembra essere così lontano dal suo parere. Tant’è che non ha apprezzato lo sfogo di Anna contro Andrea.

Anche Cecilia Zagarrigo si aggiunge alla lista, ammettendo di sperare che il giovane fidanzato possa abbandonare il programma da single, visto il diabolico piano ideato dalla sua fidanzata per avere un figlio.

Ex protagonisti di Uomini e Donne commentano Temptation Island

Tra i vari commenti rilasciati sul magazine di Uomini e Donne non potevano mancare quelli dei veterani del Trono Over che hanno partecipato a loro volta a Temptation Island e conoscono bene le dinamiche del programma e quanto sia duro sottoporsi ad una prova del genere pubblicamente.

Il primo a commentare il tutto è stato Sossio Aruta ha ammesso che tra le sue coppie preferite, come quella della sua compagna Ursula Bennardo, spiccano quelle formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, quest’ultimo è stato rinominato dal pubblico come quello saggio del villaggio dei fidanzati.

Parere tutt’altro che positivo, invece, per la coppia formata da Andrea e Anna. Quest’ultima non ha fatto breccia nel cuore del pubblico, tutt’altro.

“Loro li trovo davvero molti diversi o almeno questo è quello che abbiamo captato io e Ursula” ha esordito l’ex cavaliere. “Andrea meriterebbe di essere rispettato e amato, lei invece non ci sembra si stia comportando in maniera così limpida e pulita” ha concluso Aruta, che ha fatto da portavoce anche per la sua compagna.

Tra i commenti degli ex di Uomini e Donne, Ida Platano non poteva di certo non dire la sua. Visto che anche lei come Sossio e Ursula, ha preso parte a Temptation Island, ma l’esperienza non si è conclusa nel migliore dei modi visto che lei e Riccardo si sono lasciati.

“Ammetto che la mia coppia preferita di quest’anno è quella formata da Pietro e Antonella” ha esordito senza alcun dubbio la migliore amica di Gemma Galgani. “Ritengo che la loro relazione sia realmente fondata sull’amore e sono anche molto simpatici” ha aggiunto. “Anche se è evidente che abbiano alcune cose da sistemare, ma credo che alla fine del loro percorso usciranno insieme dal villaggio” ha chiarito l’ex di Riccardo Guarnieri.

“Un’altra coppia che mi piace è quella formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, loro sono davvero molto affiatati” ha subito osservato Ida. “Sono convinta anche che nonostante tutto, lui farà di tutto per far proseguire la sua relazione con Manila” ha aggiunto, mentre non ha nascosto di pensarla in maniera radicalmente opposta rispetto al futuro di Annamaria e Antonio di Temptation Island. “Non credo che loro usciranno insieme dal programma” ha ammesso, non sapendo forse del loro falò anticipato con Filippo Bisciglia. “Invece, nonostante tutto penso che Andrea e Anna termineranno il loro percorso insieme, non da single”.

Molto probabilmente le impressioni degli ex di Uomini e Donne su Temptation Island sono state rilasciate prima della messa in onda di giovedì sera. Per questo motivo alcuni dei loro pensieri appaiono piuttosto discostanti rispetto a quanto osservato dal pubblico del piccolo schermo. Ma sicuramente un quadro più chiaro dell’intera situazione si avrà martedì sera, giorno in cui la prossima puntata andrà in onda.