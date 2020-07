Uomini e Donne | Ida Platano spiega perché è finita con Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne | Ida Platano, recentemente intervistata dal magazine dedicato al dating show di Maria De Filippi, ha rivelato per quale motivo lei e Riccardo Guarnieri del Trono Over hanno scelto di dirsi ancora una volta addio.

Il Trono Over di Uomini e Donne aveva fatto sognare milioni di telespettatori con la storia d’amore di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La loro storia, impossibile non ricordarlo, ha avuto numerosi alti e bassi. Più bassi che alti effettivamente, visto che la coppia, ormai scoppiata, è tornata numerose volte in studio da Maria De Filippi per provare a riconciliarsi e l’ultima volta sembrava essere andava alquanto bene visto che lui le aveva regalato un anello ed avevano iniziato una sorta di convivenza, anche se dettata da cause di forza maggiore come la pandemia.

La dama, però, intervistata dal magazine dedicato al programma, ha ammesso che il loro amore non è riuscito a superare la quarantena, portandoli ancora una volta a separare le loro strade.

“I primi giorni di quarantena sono andati piuttosto bene: io cucinavo per lui, eravamo piuttosto sereni. Fin quando i problemi che avevamo un tempo non hanno suonato di nuovo alla porta” ha spiegato la dama, che era assente al battesimo di Bianca Aruta.

“Sembrava non fosse trascorso un solo giorno, le discussioni erano quelle di un tempo e legate tutte al fatto che Riccardo non mi ha mai dato quelle sicurezze di cui ho bisogno“ ha proseguito Ida. “Cosa che io gli ho sempre fatto presente, ma nei mesi in cui abbiamo vissuto insieme a Brescia abbiamo scoperto cose dell’altro che nessuno dei due immaginava, con cui non c’eravamo mai approcciati prima” ha continuato la Platano.

“Ma dopo di tutto era la prima volta che stavamo insieme davvero, 24 ore su 24 e così abbiamo avuto modo di poterci vivere a 360 gradi, come non abbiamo mai fatto” ha concluso Ida Platano sulla rottura con Riccardo Guarnieri. “Questa convivenza aveva portato delle aspettative che da parte mia sono state totalmente deluse. Lui non aveva nemmeno posato i suoi vestiti nel mio armadio, nonostante gli avessi fatto spazio” ha aggiunto amareggiata.

Ida Platano dopo il Trono Over di Uomini e Donne ammette: “Manca qualcosa”

Ida Platano ha spiegato che purtroppo la convivenza forzata tra lei e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne non è andata come sperato. La dama ha sottolineato che in questo rapporto ha messo tutta se stessa, ma purtroppo si è ritrovata ancora una volta con le mani vuote e le delusioni piene.

“Sembrava quasi come se lui non fosse mai contento di nulla di quello che stavamo provando a costruire” ha aggiunto la dama del Trono Over. “Avevo quella brutta sensazione come se lui fosse una di quelle persone che se anche dovessi regalargli il mondo, non gli basterebbe” ha confidato Ida. “Gli ho dato tutta me stessa, ma non è bastato. Ancora una volta mi ha lasciato a mani vuote e sono giunta alla consapevolezza che non potevo in alcun modo continuare ad andare avanti così”.

“Io mi merito di essere felice, ho bisogno di esserlo” ha confessato la dama. “Certo, con questo non sto assolutamente dicendo che sia lui ad essere quello sbagliato, ma ormai mi sono convinta che io e lui parliamo una lingua totalmente diversa l’uno dall’altra”.

“L’ultima volta che ci siamo visti, quando lui ha lasciato casa mia, mi ha confidato che si aspettava che io gli chiedessi di restare ma in tutta onestà non c’erano proprio le basi affinché lui potesse restare da me“ ha continuato la dama sulla sua confessione. Confessione che questa volta sembra sancire la fine definitiva tra loro.

“Una volta partito abbiamo continuato a sentirci, ma in maniera molto sporadica devo dire” ha poi rivelato Ida Platano di Uomini e Donne. “Io ero perfino pronta a scendere da lui, per provare a chiarire come stessero andando le cose tra noi, ma non ha voluto in alcun modo che io lo raggiungessi. Mi diceva che non aveva voglia di discutere ancora una volta, che sarebbe salito lui da me” si è lasciata andare lei. “Ma indovinate? Non l’ha mai fatto”.

“Con il passare dei giorni abbiamo continuato ad allontanarci” ha poi aggiunto la ex di Riccardo Guarnieri del Trono Over.

“Forse, devo ammettere, c’è anche una questione di orgoglio alla base, e credo che sotto sotto sia anche normale in una situazione del genere, ma credo che non sia giusto che abbia lui la meglio” ha riflettuto. “Io mi sono fatta avanti, ho cercato più volte di risolvere ma lui non ha voluto“.

Perché Ida e Riccardo si sono lasciati non è un mistero, ma perché la dama allora ha tolto l’anello che lui le aveva regalato in puntata? Ida ha risposto anche a questo dubbio del suo pubblico: “L’anello l’ho tolto quasi d’istinto dopo che abbiamo avuto una discussione al telefono. Dopo mi sono guardata la mano e ancora adesso, quando la guardo, ho la sensazione che mi manca qualcosa ma posso garantirvi che quando ho scelto di portare quell’anello al dito l’ho fatto consapevole di quello che provavo“.