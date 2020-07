Cristian Gallella rompe il silenzio su Tara Gabrieletto: “Abbiamo deciso di separarci. I motivi li sappiamo noi. Non vedrete mai interviste”.

Cristian Gallella rompe il silenzio su Tara Gabrieletto e ufficializza la separazione. Dopo le parole pronunciare da Tara, l’ex tronista di Uomini e Donne, pur non essendo molto social, ha fatto chiarezza sul suo matrimonio confermando la separazione e annunciando che i motivi resteranno sempre privati.

Cristian Gallella ufficializza la separazione da Tara Gabrieletto

Dopo anni d’amore e di vita insieme, Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si sono lasciati. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, ha deciso di separarsi annunciandolo sui social. “Sono qui a parlare a nome mio e a nome di Tara, con la quale abbiamo deciso comunque di separarci. Ognuno ha deciso di prendere la propria strada”, ha fatto sapere Cristian attraverso Instagram.

L’ex tronista, tuttavia, ha precisato che i motivi che hanno spinto lui e Tara a speararsi resteranno sempre privati e che non rilasceranno mai interviste per raccontare cos’è successo negli ultimi anni tra loro.

“Non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portati a questa decisione. Non vedrete mai interviste e non vedrete mai nessun tipo di cosa inerente al nostro rapporto, proprio perché i motivi di questa separazione sono comunque cose che solo io e lei sappiamo e vogliamo mantenerli tali”, ha detto Cristian che, conclusa l’esperienza sul trono di Uomini e Donne, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Cristian, infine, sottolinea come sia ormai single, esattamente come Tara e in quanto tale libero di frequentare altre persone.

“Da questo momento, comunque già da un po’ di tempo, siamo due persone single che possono tranquillamente andare avanti nella propria vita, frequentarsi con chi vogliamo e fare qualsiasi tipo di scelta, senza dover spiegare o fare altro. Diffido chiunque a mettere becco su questa situazione perché comunque sono cose nostre e tali devo restare”, ha concluso.