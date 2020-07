Uomini e Donne | Ida Platano ammette: “Io e Riccardo siamo in crisi”

Uomini e Donne | Ida Platano ammette: “Io e Riccardo siamo in...

Uomini e Donne | Ida Platano, recentemente raggiunta dal magazine del programma dedicato all’amore di Maria De Filippi, ha confermato di vivere un momento di crisi con Riccardo Guarnieri del Trono Over.

Uomini e Donne ha permesso a numerose coppie di trovare l’amore della propria vita. Il pubblico del Trono Over era convinto che lo stesso destino fosse toccato ad Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che dopo i numerosi periodi di difficoltà avessero ritrovato il sereno visto che lui in una recente apparizione in studio le aveva perfino consegnato un anello di fidanzamento.

Purtroppo i due non apparivano più sui social da diverso tempo ormai e i fan del programma avevano subito intuito che qualcosa avesse turbato la loro quiete visto che lei è molto attiva su Instagram a causa del suo ruolo di influencer. Gli utenti della rete, anche questa volta, ci avevano visto lungo in quanto Ida, raggiunta dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, ha confermato che lei e il cavaliere stanno trascorrendo un periodo di crisi.

Ida Platano ha confermato la crisi con Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne, confermando i sospetti della rete visto che lei si era tolta l’anello di fidanzamento, aggiungo che nel prossimo numero del magazine lei racconterà come sono andate realmente le cose, specificando che è stato un periodo doloroso che l’ha fatta parecchio soffrire.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne: “E’ un periodo doloroso”

Ida Platano non si è sbilanciata più di tanto in merito alla rottura con Riccardo Guarnieri dopo il Trono Over, ammettendo soltanto che questi ultimi mesi hanno rappresentato un periodo particolarmente doloroso e difficile.

La quarantena, purtroppo, invece di avvicinarli sembrerebbe aver allontanato ancora di più la coppia.

“La coppia aveva deciso di fare un periodo di prova legato alla convivenza, trascorrendo i mesi di quarantena insieme” si legge sul magazine dedicato alla trasmissione. “Ida ci ha aperto il suo cuore in un’intervista che sarà disponibile soltanto nel prossimo numero”, ma ecco cosa ha anticipato la dama, che di recente ha scritto a Gemma Galgani.

“Raccontare quest’ultimo periodo è impossibile per me” ha confidato Ida Platano sulla crisi con Riccardo Guarnieri. “Anche per me rappresenta un dolore immenso dover ripercorrere ogni dettaglio” ha concluso, facendo sembrare che più che una crisi i due siano giunti ad una vera e propria rottura.

Ida e Riccardo dopo Uomini e Donne sembrano essere giunti, per l’ennesima volta, al capolinea. I due, qualora dovessero dirsi di nuovo addio, torneranno a far parte del parterre del Trono Over su canale 5 oppure sceglieranno di staccare la spina dal mondo del piccolo schermo?