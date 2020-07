Uomini e Donne | Sossio e Ursula battezzano Bianca: Riccardo ci va senza Ida

Uomini e Donne | Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over hanno deciso di battezzare la loro figlia Bianca. All’evento era presente anche Riccardo Guarnieri, che ha partecipato alla festa da solo. E’ già finita con la sua storica compagna Ida Platano, che invece è restata a casa con suo figlio?

Uomini e Donne ha fatto nascere l’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due, dopo aver lasciato gli studi del Trono Over, hanno dato alla luce una bambina, la piccola Bianca che nelle scorse ore ha ricevuto il sacramento del battesimo.

La coppia ha deciso di festeggiare tale evento, invitando alla festa gli amici e gli affetti più cari. Tra questi ovviamente non poteva mancare Riccardo Guarnieri, con cui i due hanno legato durante la loro partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Il tutto è stato testimoniato dalle tantissime foto e video caricate sui rispettivi profili social. Per questo motivo i fan più attenti hanno notato che l’ex cavaliere ha preso parte all’evento da solo, senza la sua Ida Platano.

Il gesto, come prevedibile, ha insospettito i fan che ora sono più convinti che mai che dopo la confessione di Ida Platano il rapporto sia arrivato in maniera definitiva al capolinea.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati oppure si trovano ancora in un momento di crisi e per questo motivo lui ha preferito andare da solo al battesimo di Bianca, figlia di Sossio e Ursula?

Battesimo figlia di Sossio e Ursula | Riccardo Guarnieri senza Ida: è finita dopo Uomini e Donne?

Il battesimo della figlia di Sossio e Ursula sembrerebbe aver sancito, almeno a livello pubblico, la rottura tra Ida e Riccardo di Uomini e Donne.

I fan del programma di Maria De Filippi, come anticipato, non sono affatto convinti, a differenza di quanto la dama abbia affermato sul magazine al Trono Over, che i due si trovino ancora in una fase di crisi del loro rapporto ma che siano giunti ad una rottura vera e propria in quanto sui social non appaiono insieme da diverso tempo e lei ha scelto di non indossare più l’anello che lui ha scelto di donarle come promessa della loro futura unione, che probabilmente non avverrà mai.

Per questo motivo lui avrebbe scelto di prendere parte all’evento di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che tra l’altro hanno rivelato chi inviteranno e chi no al loro matrimonio, da solo e senza che Ida Platano potesse raggiungerlo.

La dama, infatti, ha deciso di trascorrere una tranquilla domenica in compagnia di suo figlio Samuele, piuttosto che stare tutti insieme.

Ida e Riccardo si sono lasciati dopo Uomini e Donne. O almeno così sembra, mentre diversamente prosegue la storia tra Sossio e Ursula che l’anno prossimo convoleranno finalmente a nozze.