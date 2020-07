Temptation Island, Annamaria chiede il confronto: Antonio nega tutto

Annamaria Laino, stufa di dover assistere all’ennesimo corteggiamento tra il suo fidanzato Antonio e Ilaria, ha chiesto il confronto a Temptation Island.

Annamaria Laino, dopo giorni in cui ha assistito alla soap opera tra il suo fidanzato Antonio Martello e la single Ilaria ha deciso di avere il falò di confronto anticipato a Temptation Island.

Filippo Bisciglia, armato di santa pazienza, ha prontamente aggiornato il fidanzato sulle intenzioni di lei. Antonio non è sembrato molto contento all’idea di dover affrontare il falò anticipatamente, tant’è che in un primo momento aveva tutta l’intenzione di rifiutare, ma i suoi compagni di viaggio gli hanno fatto cambiare idea, facendogli notare che ha avuto un comportamento alquanto irrispettoso con la sigle Ilaria nei confronti della sua fidanzata.

Una volta giunto al confronto ad aspettarlo c’era una furiosa Annamaria che, oltre al danno, ha dovuto subire la beffa perché Antonio ha negato di aver avuto più di un’interesse per la single Ilaria, quando le ha dato perfino il suo numero di telefono e le ha fatto una proposta piccante, affermando di aver finalmente capito gli errori commessi durante il corso di quest’esperienza e che avrebbe voluto restare ancora più a lungo per capire se stesso ancora meglio.

Il falò di confronto di Annamaria e Antonio a Temptation Island però non è andato del tutto in onda, ma soltanto una piccola anteprima. La settimana prossima scopriremo come sarà andata a finire tra loro.

Annamaria Laino lascia Antonio Martello a Temptation Island? Il dubbio

Annamaria Laino, durante la prima parte del confronto, ha confidato di aver più volte perdonato Antonio Martello di Temptation Island, ma soprattutto di averlo protetto non raccontando mai la verità dei fatti a sua madre e a sua suocera, per non farle cambiare l’idea che avevano su di lui.

“Ora non posso più proteggerti, ti ha visto tutta Italia” ha confidato Annamaria, che ancora non è a conoscenza della segnalazione della sua amante. “Tu sei stato cattivo, mi hai ucciso” ha aggiunto la fidanzata che aveva confidato alle sue compagne di viaggio di voler terminare questa relazione.

“Tu non sei innamorato di me, mi vedi perfetta solo perché non ti faccio mancare niente” ha concluso Annamaria Laino a Temptation Island.

Il pubblico del piccolo schermo spera che Annamaria possa continuare con questa scia, aprendo gli occhi sul suo fidanzato Antonio. Andrà realmente come i telespettatori sperano? Ricordiamo che il falò di Annamaria e Antonio a Temptation Island andrà in onda martedì e non di giovedì come di consueto.