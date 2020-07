Baciare fa bene alla salute, ecco perchè dovresti baciare più spesso

Scambiarsi dei baci fa bene e non solo sull’umore. Scopri tutti i benefici per la tua salute fisica e perchè dovresti baciare più spesso.

Baciare è un gesto d’amore istintivo può esssere sensuale quando viene destinato ad un partner romantico oppure affettuoso come i baci riservati ai propri cari. Il bacio ha moltissime virtù e i motivi per dare sempre più baci sono molteplici.

Il 2020 è stato un anno particolarissimo per il bacio, per la prima volta abbiamo imparato, a causa di una pandemia globale, a mantenere la distanza sociale, a sostituire il bacio nel saluto con il gomito, a tenere la bocca coperta da una maschera. Siamo stati per mesi confinati lontani gli uni dagli altri, dai propri cari, dagli amici, persino dai partner e ancora oggi che il peggio sembra passato non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare ad essere cauti ed evitare specifiche attività.

I rapporti interpersonali si sono trasformati, gli scambi sono avvenuti tramite video chiamate, i baci li mandavamo attraverso gli emoji o attraverso lo schermo e ci siamo resi conto di quanto ci è mancato il contatto, la dimostrazione del nostro amore, quel piccolo gesto d’affetto.

Gli effetti psicologici di questi veti sono stati significativi anche perchè abbiamo dovuto rinunciare ad una fonte inestimabile di benefici. Scopriamo perchè baciare fa bene alla salute.

Bacio: benefici per la salute e l’umore

Il bacio è un gesto che racchiude un valore inestimabile, esistono diverse forme di bacio…sensuale, affettuoso, benevolo, rispettoso… il bacio esprime le nostre emozioni e ci gratifica. Il suo valore è enorme tanto che negli anni 90 è stata istituita la giornata internazionale del bacio, il 6 Luglio, su iniziativa degli inglesi.

Scopri almeno 6 buoni motivi per andare a poggiare le labbra su quelle della persona amata in questo momento:

1/Rafforza il sistema immunitario

Baciare una persona per circa 10 secondi equivale a scambiarsi circa 80 milioni di batteri. I numeri fanno inorridire, ma state tranquilli, è un bene per la nostra salute. Grazie a questo scambio possiamo rafforzare il nostro sistema immunitario ed essere meno predisposti ad ammalarci. Inoltre baciare sempre la stessa persona ha i suoi vantaggi, sembrerebbe che scambiarsi circa 9 baci al giorno renderebbe la saliva della coppia praticamente identica, il microbioma simile all’ interno della coppia rafforza la compatibilità della stessa nel tempo.

2/Riduce lo stress

Il bacio ha un effetto positivo sull’umore e riduce lo stress. Quando baciamo produciamo ossitocina, un ormone che abbassa la pressione sanguigna e rallenta la frequenza cardiaca. Questo è uno dei motivi per i quali chiudiamo gli occhi quando ci baciamo, è un segno di rilassamento. Scopri gli altri motivi in questo articolo: ecco perchè ci baciamo tenendo gli occhi chiusi.

3/Risveglia il desiderio

Solitamente l’atto sessuale inizia proprio da li, dallo scambio di baci, quindi il bacio è un afrodisiaco e un potente preliminare. I motivi sono stupefacenti: la saliva del maschio contiene testosterone secondo la specialista Sheril Kirshenbaum il testosterone viene passato alla donna accendendo il suo desiderio. Inoltre uomini e donne baciano in maniera diversa, la donna ama sfiorare le labbra mentre l’uomo vuole subito sentire la lingua, il motivo è che l’uomo ha un olfatto meno sensibile rispetto alla donna e poichè non può affidarsi all’odore del partner per capire se è quella giusta si affida ad un bacio profondo.

Quando due persone si baciano mettono in circolo l’ossitocina, l’ormone dell’amore che rafforza l’attaccamento e l’empatia tra due persone. Inoltre un bacio appassionato aumenta la produzione di dopamina, questo spiega perchè un bacio tira l’altro. La dopamina è un neurotrasmettitore «che produce in noi un senso di esaltazione e ci spinge a ripetere l’azione che ci procura piacere» spiega Sheril Kirshenbaum.

Infine ricordiamo che il bacio è un indicatore di compatibilità, dal primo bacio si capisce se si è geneticamente compatibili, chi non ha detto detto “mai più” dopo un bacio che non gli è affatto piaciuto?

4/Fa perdere peso

Questa è una bellissima notizia. Abbiamo già parlato dei benefici del fare l’amore sulla perdita di peso. A quanto pare anche il bacio ha i suoi meriti e aiuta a farci bruciare calorie. Grazie ad un bacio perdiamo da 2 a 6 calorie, non è tanto ma pensiamo che grazie ad un bacio alla francese alleniamo trenta muscoli del viso il che ci rende il viso più bello, ci fa ottenere una bocca da sogno e guance lisce e sode, ora hai scoperto perchè si dice che l’amore ti rende più bella.

5/Ti rende felice

Ti pare poco? La ricerca della felicità è alla base delle nostre giornate. Quando siamo felici affrontiamo meglio la vita e ricorda che la chiave della felicità secondo uno studio scientifico non è il denaro come hai sempre pensato! Perchè il bacio interviene in questo processo? semplice, il bacio innesca la produzione di endorfina, l’ormone della felicità e riduce lo stress.

Per iniziare una giornata al meglio ricorda di non dimenticare il bacio mattutino perché, secondo uno studio condotto da ricercatori tedeschi è emerso che gli uomini che baciavano la moglie prima di andare al lavoro vivevano in media 5 anni in più rispetto ai coetanei che non lo facavano proprio perchè iniziavano la giornata all’insegna del buonumore ed erano più positivi.

6/Ti fa guadagnare soldi

Questo discorso si lega a quello precedente. Essere felici aumenta la produttività e quindi il guadagno. La formula è molto semplice: felicità = produttività = denaro. I giapponesi applicano questa formula al loro stile di vita da sempre e ne sono ampiamente soddisfatti, scopri ikigaï il metodo giapponese efficace per essere felice.

Secondo uno studio tedesco citato dalla CNN, il bacio aumenta la fiducia in se stessi e migliora il morale. Le persone che baciano il coniuge prima di andare al lavoro vivono di più e guadagnano più soldi. Come spiega Andréa Demirjian, consulente di marketing, ed esperta di baci secondo la CNN: “Se si lascia lascia la propria casa felici, si è più produttivi sul lavoro perché non ci si sente emotivamente angosciati. Il bacio influenza l’autostima e ti aiuta a sentirti amato “.

E’ stato un bel viaggio, abbiamo scoperto tante cose meravigliose sul bacio, ora sappiamo perché un bacio tira l’altro e non vorremmo più smettere una volta iniziato, sappiamo anche perchè baciare ci rende più belli e tanti altri fatti curiosi che aumentaano la nostra voglia di elargire baci! Ora che hai scoperto cosa succede al nostro corpo quando baciamo ricorda di baciare i tuoi figli e il partner sempre più spesso.