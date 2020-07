Patty Pravo una diva senza tempo: al mare, si tuffa in acqua con occhiali da sole e maglietta bagnata regalando una foto spettacolare ai fans.

Patty Pravo è una diva senza tempo. Moderna, libera, indipendente e sempre più bella, a 72 anni, l’artista regala una foto spettacolare ai fans lasciando tutti senza fiato. Con la musica in parte ancora ferma per il coronavirus, Patty Pravo si concede un po’ di riposo al mare sfoggiando il fisico. Nessuna foto in bikini, però, per la divina della musica italiana, ma una maglietta bianca bagnata che ha incantato non solo i fans, ma anche amici e colleghi.

Patty Pravo mostra il lato A: la maglietta bagnata bianca non nasconde nulla

Visualizza questo post su Instagram 🌊🌊 #mare #pattypravo #estate2020 Un post condiviso da Patty Pravo (@patty_pravo_official) in data: 29 Lug 2020 alle ore 7:57 PDT

Sguardo rivolto verso il mare, maglietta bianca bagnata dall’acqua e lato A in mostra per Patty Pravo che, a 72 anni, conferma di essere davvero bellissima. Una foto che ha incantato i fans, ma anche molti dei suoi colleghi. Da Emma Marrone che al mare si è mostrata totalmente al naturale ad Alessandra Amoroso; da Syria a Giuliano Sangiorgi, tutti applaudono la bellezza della Divina.

Non mancano, naturalmente, i commenti dei fans. “L‘età è solo un numero. Sublime”, scrive qualcuno. “Ma come fai ad essere ancora così bella?”, chiede qualcun altro. E ancora: “Sempre la più sensuale di tutti”, “La queen incontrastata”, “Sei sempre una meraviglia”, “Capolavoro”, “Sei una diva in tutti i sensi e molto glamour”.

Solo tanti applausi per una vera diva della musica italiana. Nel corso della sua carriera, Patty ha collezionato un successo dopo l’altro diventando la colonna sonora di tantissime generazioni. Sempre avanti rispetto alle mode del momento, ancora oggi, Nicoletta Strambelli, questo il suo vero nome, riesce a mettere insieme più generazioni.

“Nella mia carriera ho fatto tutti i generi musicali, prima il beat, poi dal pop alle canzone francesi, hip hop, rock, heavy metal, di nuovo pop, prossimamente non lo so”, ha raccontato ai microfoni de La Nazione.